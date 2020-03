Am gestrigen Tag hat endlich Half-Life: Alyx das Licht der Gaming-Welt erblickt und zugleich einige Spieler in seinen Bann gezogen. Mit Embargo-Ende ließen außerdem zahlreiche Magazine und Journalisten endlich ihrer Meinung über das VR-Spiel freien Lauf – die überaus positiv ausfällt.

