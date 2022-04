Phasmophobias VR-Modus wurde komplett überarbeitet

Seit letzter Woche können sich Fans von Phasmophobia über ein großes VR-Update für das Geisterjägerspiel freuen. Seit das Spiel erstmals im Jahr 2020 im Early Access auf Steam veröffentlicht wurde, wird auch eine VR-Version des Grusel-Spiels angeboten.

Doch ganz gleich, um welches Spiel es sich handelt, VR-Versionen können oft etwas hakelig sein. Die Entwickler*innen von Kinetic Games haben deshalb einen Überblick über die Verbesserungen des VR-Modus veröffentlicht.

Was ist neu im VR-Modus von Phasmophobia?

Damit einige der Ruckler im Spiel endlich ausgemerzt werden, verwenden die Entwickler*innen nun OpenXR, eine Software, die bei der Erstellung von Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Inhalten verwendet wird. Darüber hinaus wurde die allgemeine Qualität des Spiels verbessert und nützliche Funktionen hinzugefügt, die Spieler*innen vielleicht auch schon in anderen „Virtual Reality“-Spielen gesehen haben.

Neue Funktionen: Dazu gehört die Fähigkeit, Gegenstände von einer Hand in die andere geben zu können. Zusätzlich werden von nun an Gegenstände beim Greifen hervorgehoben und es wird Spieler*innen möglich gemacht, eine 180°-Drehungen ihres Spielcharakters auszuführen.

Mehr Benutzerfreundlichkeit: Der Koop-Geisterspaß unterstützt jetzt auch in Virtual Reality einen Linkshänder-Modus und für alle, die lieber im Sitzen spielen auch einen Sitz-Modus. Denn vorher führte das Sitzen beim Spielen dazu, dass der Spielcharakter in einer tiefen Hocke herumlief. Das Kauern im Spiel ist ebenfalls per Knopfdruck aktivierbar.

Es wurden aus diesem Grund auch neue Bewegungsanimationen für den „Virtual Reality“-Modus hinzugefügt. Außerdem wurde eine Höhenkalibrierung implementiert, sodass Charaktermodelle von Spieler*innen, die größer als 1,80 Meter sind, nicht wie auf Zehenspitzen herumlaufen müssen.

Das Walkie-Talkie und das Notizbuch befinden sich jetzt am Gürtel des Spielenden, damit man sie leichter greifen und benutzen kann. Und damit diese Dinge auch realitätsgetreu durch die Luft fliegen können, wurde die Wurfphysik in Virtual Reality verbessert, sodass Objekte nun präzise geworfen werden können.

Das ändert sich außerdem im Spiel

Darüber hinaus, haben die Entwickler*innen von Kinetic Games auch den normalen Spiel-Modus verbessert und verändert.

Unabhängig davon, ob ihr mit Maus und Tastatur oder in Virtual Realtiy spielt, wurde das Verstecksystem überarbeitet, neue Geräusche hinzugefügt und es gibt neue Möglichkeiten, mit bestimmten Geistern zu interagieren. Ihr könnt die vollständige Liste im offiziellen Steam-Update des Koop-Geisterjägerspiels nachlesen.