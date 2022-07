Stray – Wertungsübersicht: Das sagt die Presse zum Katzen-Abenteuer

Heute erscheint Stray für PC, PS4 und PS5. Das Third-Person-Abenteuer, in dem ihr eine streunende Katze spielen könnt, wurde von BlueTwelve Studio entwickelt und wird direkt zum Release in den Spiele-Katalog aufgenommen, auf den Abonennt*innen von PS Plus der Stufen Extra und Premium ohne zusätzliche Kosten zugreifen können.

„Stray“ wurde 2020 für PC und PS5 angekündigt und sollte ursprünglich schon letztes Jahr erscheinen. Der Titel wurde allerdings mehrmals verschoben, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Im Spiel geht es um eine namenlose Katze, die von ihrer Familie getrennt wird und in einer bedrohlichen, futuristischen Stadt landet.

Statt Menschen leben hier allerdings nur Roboter. Einer davon freundet sich mit dem haarigen Protagonisten an und übernimmt die Kommunikation in der Welt. Neben der Erkundung stehen Stealth-Abschnitte und kleine Umgebungsrätsel auf dem Speiseplan.

Die Wertungen zu Stray

Mit Erscheinen der Reviews zu „Stray“ bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem neuen Katzen-Abenteuer erwartet und für wen das Spiel geeignet ist. In unserer Test-Übersicht zeigen wir euch, wie die Presse das Spiel bisher bewertet hat. Folgende Aspekte werden dabei besonders hervorgehoben:

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Positive Aspekte

Hübsche Inszenierung

Glaubwürdige Animationen

Interessante Cyberpunk-Welt

Negative Aspekte

Keine Vertonung

Übersichtliche Spielzeit

Steuerung in stressigen Situationen teilweise ungenau

Die Meinungen zu „Stray“ fallen überwiegend positiv aus. Die Welt lädt wohl zum Erkunden ein und bietet viele interessante Geheimnisse. Besonders das Gefühl, tatsächlich eine Katze zu steuern, hat das kleine Entwicklerteam scheinbar sehr gut hinbekommen. Einzig der Umfang hätte etwas größer ausfallen können. Das Spiel kann in 6-8 Stunden beendet werden und bietet kaum Wiederspielwert. Außerdem fehlt die Vertonung komplett.

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 19. Juli 2022, 11:15 Uhr)

PS5 : 84

: 84 PC: 84

Wertungsübersicht der Presse:

Screen Rant : 90/100

: 90/100 IGN Japan: 90/100

90/100 Digital Trends: 80/100

80/100 Attack of the Fanboy : 60/100

: 60/100 PlayStation Universe : 90/100

: 90/100 GamePro : 86/100

: 86/100 God is a Geek : 90/100

: 90/100 JeuxVideo: 75/100