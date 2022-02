Horizon Forbidden West wird Opfer von Review-Bombing

Horizon Forbidden West ist erst ein paar Tage auf dem Markt, dennoch sind sich Kritiker*innen einig: Das Spiel baut auf den Stärken des Vorgängers auf, bietet eine tolle Grafik und unterhaltsames Gameplay. Auch wir zeigen uns im Test begeistert von Guerrilla Games‚ neuem Open-World-Abenteuer:

Horizon Forbidden West im TEST: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

Diese Begeisterung schlägt sich auch in einem starken Score auf Metacritic nieder. Dort steht die PS5-Version aktuell bei mehr als ordentlichen 88 Punkten. Der User-Score liegt dagegen ein bisschen niedriger. Das liegt vor allem daran, dass „Horizon Forbidden West“ in den vergangenen Tagen Opfer von Review-Bombing wurde.

Review-Bombe explodiert über Horizon Forbidden West

Metacritic ist eine Plattform, auf der die Kritiker*innen-Bewertungen für Spiele und Filme gesammelt werden. Aus allen Kritiken ergibt sich dann eine Punktzahl, die ganz ordentlich abbildet, wie gut das jeweilige Medium ankommt.

Daneben können aber auch private User*innen ihre Meinung teilen und Punkte vergeben. Auch daraus ergibt sich dann letztlich ein Punkte-Wert. Schon in der Vergangenheit wurde dieses System aber ausgenutzt, um den User-Score künstlich in die Höhe oder in den Keller zu treiben.

Ähnliches scheint gerade auch bei „Horizon Forbidden West“ zu passieren. Hier stehen aktuell 826 negative 3877 positiven Reviews gegenüber. 211 User*innen geben dem Spiel mittlere Bewertungen. Insgesamt ergibt das einen User-Score von 8.1.

Nicht selten weicht der User-Score vom Meta-Score ab. Spielende achten häufig auf andere Dinge als professionelle Tester*innen oder hatten etwas anderes erwartet, als sie letztlich bekommen haben. Die große Häufung von Reviews, die null oder einen Punkt vergeben, weist aber deutlich in Richtung Review-Bombing.

Was sind die Gründe für das Review-Bombing?

In den Reviews werden unterschiedliche Probleme angesprochen. Manchen fehlt die Abwechslung, andere beklagen die Open World. Auch die sonst so hochgelobte Grafik wird kritisiert. Von der Story hatten sich offenbar auch viele mehr erhofft. Diese wird als langweilig bezeichnet.

Horizon Forbidden West – Test-Wertungen: Das sagt die internationale Presse

Immer wieder geht es aber auch um Themen, die mit dem Spiel selbst gar nichts zu tun haben. Hier wird dann kritisiert, dass Protagonistin Aloy nicht weiblich genug wäre oder dass das Spiel zu sehr in die Richtung der „Woke“-Kultur ginge.

Was meint ihr dazu? Habt ihr „Horizon Forbidden West“ schon gespielt und hat es euch gefallen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!