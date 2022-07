Xenoblade Chronicles 3: So gut schneidet das Action-RPG bei Metacritic ab

Xenoblade Chronicles 3 erscheint bald für Nintendo Switch und während die Spieler*innen noch etwas warten müssen, bis sie den vierten Teil der Reihe spielen können, hat die Presse schon ihre Bewertung auf Metacritic abgegeben. In diesem Beitrag fassen wir euch die Wertungen zusammen.

Metacritic: Xenoblade Chonicles 3 erreicht einen Score von 89

Mittlerweile wurden auf Metacritic für das Spiel 66 Bewertungen abgegeben. Eine durchschnittliche Bewertung von 89 Punkten kann sich da definitiv sehen lassen.

Hier einige der Bewertungen der Presse:

Nintendo Life: 100/100

VGC: 100/100

Destructoid: 95/100

Metro GameCentral: 90/100

PC Games: 90/100

CG Magazine: 90/100

IGN: 80/100

GameSpot: 80/100

Game Informer: 73/100

Was wird gelobt, was kritisiert?

Bei einem Score von fast 90 Punkten hält sich die Kritik ziemlich in Grenzen. Daher schauen wir erstmal auf das Positive. Oft wird die packende Geschichte gelobt, die in „Xenoblade Chronicles 3“ erzählt wird. Sie soll qualitativ an die seiner Vorgänger herankommen. Die Charaktere und besonders deren Kombination ist ein weiterer Punkt, der sehr positiv aufgefasst wird. Auch der Soundtrack wird positiv hervorgehoben.

Xenoblade Chronicles 3 vorbestellen möglich, aber Collector’s Edition kommt später – Preorder-Guide

Nun zur Kritik: Die fällt sehr milde aus, was bei 89 Punkte in der Gesamtwertung auch nicht verwunderlich ist. Wo auf der einen Seite die Welt von Aionios für ihre Vielseitigkeit gelobt wird, könnte das laut einigen Reviews die Spieler überfordern. Neben einigen Kleinigkeiten wird auch die Grafik bemängelt, was dem Spiel aber nicht essenziell schaden dürfte.

PC Games gibt ein ausgewogenes Feedback mit wichtigen Punkten:

„Xenobalde Chronicles 3 kombiniert Aspekte der vorherigen Spiele und inegriert viele Details ohne Spieler*innen, die es noch nicht gespielt haben, auszuschließen. Abseits von der mittelmäßigen Grafik und ein paar anderen Problemen ist es eines der besten JRPGs, die es für Nintendo Switch gibt.“

Xenoblade Chronicles 3 erscheint am 29. Juli 2022 exklusiv für Nintendo Switch.