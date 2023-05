Gold farmen in Diablo 4: So werdet ihr schnell reich

Auch wenn es in Diablo 4 eine ganze Reihe unterschiedlicher Ressourcen gibt, spielt Gold in Sanktuario vermutlich die wichtigste Rolle für euer Fortkommen im Kampf gegen Dämonen und Monster. Denn ohne Gold könnt ihr weder Ausrüstung kaufen, noch Gegenstände aufwerten oder die zahlreichen Dienstleistungen der Schmiede, Alchemisten, Okkultisten und Juwelenschmiede nutzen.

Ihr tut also gut daran, euch bereits früh im Spiel ein entsprechendes Polster an klimpernden Münzen anzulegen. Wie euch das gelingt und ihr möglichst effektiv große Summen an Gold farmen könnt, erklären wir euch jetzt. Weitere nützliche Guides rund um „Diablo 4“ lest ihr außerdem in unserer Komplettlösung zu Blizzards A-RPG.

Gold regiert die Welt von Diablo 4: Farmmethoden im Überblick

Wofür brauche ich Gold in „Diablo 4“? Wie bereits erwähnt könnt ihr mit Gold nicht nur neue Ausrüstung bei den Händlern von Sanktuario kaufen, sondern diese auch bei Handwerkern verbessern lassen.

Ebenso braucht ihr Gold neben anderen Ressourcen, wenn ihr die zahlreichen Dienstleistungen der NPCs in Anspruch nehmen wollt. Mehr Informationen rund um Gold und andere Zahlungsmittel von Sanktuario haben wir für euch in unserem Guide zu den Währungen von „Diablo 4“ zusammengefasst.

Die Dienstleistungen von Handwerkern wie dem Alchemisten bezahlt ihr unter anderem mit Gold. © Blizzard Entertainment, Inc. / Playcentral

Welche Möglichkeiten gibt es, Gold zu farmen? Grundsätzlich könnt ihr Gold in „Diablo 4“ durch verschiedene Aktivitäten an Gold kommen:

Töten von Gegnern

Abschließen von Haupt- und Nebenquests

Abschließen von Ereignissen

Abschließen von Regionsfortschritt

Verkaufen von Ausrüstung

Handel mit anderen Spielern

Aktivieren von Goldschreinen

Töten von Goldgoblins

Wenn ihr gezielt Gold farmen wollt, eignen sich diese Methoden aber nicht gleichermaßen gut. Beispielsweise können wir Goldgoblins und Goldschreine nicht gezielt farmen, weil diese nur zufällig in der Spielwelt auftauchen.

Auch das Abschließen von Quests und Regionsfortschritten eignet sich nur bedingt, weil die Menge an Gold, die ihr hier bekommt, begrenzt ist. Allerdings verdient ihr hier immerhin eine ordentliche Summe an Gold nebenbei.

Gold farmen: Das sind die besten Dungeons

Am einfachsten und effektivsten könnt ihr Gold aber durch das Töten von Gegnern und das Verkaufen von gesammelter Ausrüstung farmen. Letztere bekommt ihr besonders schnell an zwei Orten, nämlich bei lokalen Ereignissen und in Dungeons.

Die lokalen Ereignisse solltet ihr unbedingt mitnehmen, wenn ihr unterwegs daran vorbeikommt. Hier bekommt ihr nämlich nicht nur mindestens zwei Gegenstände, die ihr anschließend verkaufen könnt, sondern auch weitere nützliche Belohnungen.

Bei lokalen Ereignissen und in Dungeons könnt ihr am besten Gold farmen. © Blizzard Entertainment, Inc.

Welche Dungeons lohnen sich für Farmruns? Möchtet ihr Gold über Dungeons farmen, solltet ihr euch für diejenigen Instanzen entscheiden, die möglichst simpel aufgebaut sind. Dungeons mit vielen Sackgassen oder langen Wegen eignen sich weniger für Farmruns als solche, die ihr schnell säubern könnt.

In den Zersplitterten Gipfeln gibt es drei Dungeons, die sich für Farmruns besonders gut eignen:

Grube des Toten Mannes (Eingang: Region Sturmtal, im Südosten)

(Eingang: Region Sturmtal, im Südosten) Anicas Anspruch (Eingang: Region Malnok, östlich von Kyovashad)

(Eingang: Region Malnok, östlich von Kyovashad) Unsterbliche Ausstrahlung (Eingang: Region Eiskalte Weite, nördlich von Kyovashad)

Für alle diese drei Dungeons gilt: Die Dungeonbosse lasst ihr links liegen, es sei denn, ihr besitzt bereits gute Ausrüstung und könnt mit ihnen kurzen Prozess machen.

Habt ihr alle seltenen Gegner getötet und alle Truhen geplündert, verkauft ihr eure gesammelte Beute beim Händler in der Stadt und setzt den Dungeon zurück. Anschließend startet ihr einen neuen Run.

Um einen Dungeon zurückzusetzen, geht ihr folgendermaßen vor:

Öffnet mit der Taste „E“ das Kurzwahlmenü und verlasst den Dungeon.

Ruft über die Taste „J“ das Tagebuch auf und klickt auf „Dungeon zurücksetzen“.

Jetzt könnt ihr den Dungeon entweder direkt erneut betreten oder euch per Druck auf die „T“-Taste in die Stadt teleportieren, um eure gesammelte Beute in Gold umzusetzen.

Metzelt ihr euch auf diese Weise durch die genannten Dungeons von Sanktuario, solltet ihr relativ schnell ein beachtliches Sümmchen an Gold beisammen haben. Ein Hinweis zum Schluss: Wir werden diesen Artikel zum Release von „Diablo 4“ noch einmal aktualisieren und weitere Dungeons hinzufügen, die sich für Farmruns besonders eignen.