Der Alchemist in Diablo 4: Mehr als Tränke und Fläschchen

Die Welt von Diablo 4 steckt voller Gefahren, aber auch voller hilfreicher NPCs. Handwerker wie der Schmied, der Okkultist oder der Juwelenschmied unterstützen tatkräftig bei der Verbesserung unserer Ausrüstung.

Demgegenüber hat der Alchemist keinen direkten Einfluss auf eure Gegenstände, spielt aber trotzdem eine wichtige Rolle für euer Fortkommen in „Diablo 4“ und eurem Erfolg im Kampf gegen Dämonen und Monster.

Warum das so ist, erklären wir euch in diesem Guide. Hier erfahrt ihr, wie ihr Tränke aufwertet, Elexiere herstellt und Ressourcen verbessert. Mehr hilfreiche Tipps und Informationen rund um Blizzards Action-RPG lest ihr derweil in unserer Komplettlösung zu „Diablo 4“.

Der Alchemist: Alle Informationen rund um Kräuter, Tränke und Elexiere

Ähnlich wie der Okkultist ist auch der Alchemist ein eher neuer NPC-Handwerker im Diablo-Universum. Zwar gab es in „Diablo 3“ bereits zwei Alchemisten-NPCs, die aber keine tragende Rolle wie etwa der Schmied spielten.

Das ändert sich mit „Diablo 4“: In der neuesten Inkarnation von Blizzards Action-Rollenspiel gehört der Alchemist zur Gruppe der vier wichtigsten Handwerker, die für euch vor allem im Endgame relevant sind.

Was kann der Alchemist? Der Alchemist übernimmt in „Diablo 4“ folgende Aufgaben:

Heiltränke aufwerten

Elexiere und Räucherwerk herstellen

Rohstoffe transmutieren

Der Alchemist verbessert unter anderem eure Heiltränke und transmutiert Ressourcen. © Blizzard Entertainment, Inc. / Playcentral

Wo finde ich den Alchemisten? Der Alchemist steht euch in jeder größeren Stadt oder Siedlung zur Verfügung, wenn ihr ihn freigeschaltet habt. Er ist auf der Karte mit einem Symbol markiert, das an eine Mörserschale erinnert.

Wie schalte ich den Alchemisten frei? Anders als bei den übrigen Handwerkern müsst ihr keine Stufen-Voraussetzung erfüllen, um den Alchemisten freizuschalten. Stattdessen bekommt ihr recht früh im Verlauf der Hauptstory eine Quest, die euch nach Kyovashad zu Alchemist Veroka führt.

Um die Quest abzuschließen, nutzt ihr die von Veroka erhaltenen Materialien, um eure Heiltränke aufzuwerten. Anschließend könnt ihr die Dienste aller Alchemisten in Sanktuario nutzen – die entsprechenden Summen an Gold und Rohstoffen vorausgesetzt.

Tränke, Elexiere und Transmutation: So unterstützt euch der Alchemist

Der Alchemist unterstützt euch in „Diablo 4“ auf verschiedene Weisen, die aber allesamt mit Tränken und Kräutern zu tun haben. Anders als in vorherigen Diablo-Teilen findet ihr beispielsweise keine Heiltränke mehr als Beute bei Gegnern, sondern bekommt eine feste Anzahl davon zugewiesen, deren Qualität ihr nur beim Alchemisten verbessern könnt.

In der Praxis sieht das dann so aus: Ihr besitzt eine feste Anzahl an Heiltränken einer bestimmten Qualitätsstufe, die ihr durch das Aufsammeln roter Kugeln im Kampf aufladen könnt.

Die Qualität der Tränke könnt ihr jedes Mal erhöhen, sobald euer Charakter zehn neue Level erreicht hat, sprich auf Stufe 10, Stufe 20, Stufe 30 und so weiter, bis zum Maximum auf Stufe 90. Weil der Heiltrank für euer Überleben im Kampf entscheidend sein kann, empfehlen wir euch, ein Upgrade immer sofort auszuführen, sobald es euch zur Verfügung steht.

Heiltränke füllen euer Leben sofort um eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten auf und wirken dann für weitere drei Sekunden Heilung in Höhe von 35 Prozent eures maximalen Lebens. Je nach Level kostet euch die Aufwertung des Heiltranks eine gewisse Anzahl an Rohstoffen (Kräutern) und Gold:

Schwacher Heiltrank (Level 1, heilt 17 Leben): von Beginn an verfügbar

(Level 1, heilt 17 Leben): von Beginn an verfügbar Winziger Heiltrank (Level 10, heilt 48 Leben): 8x Galgenrebe, 250 Gold

(Level 10, heilt 48 Leben): 8x Galgenrebe, 250 Gold Geringer Heiltrank (Level 20, heilt 80 Leben): 15x Galgenrebe, 5x Beißbeere, 400 Gold

(Level 20, heilt 80 Leben): 15x Galgenrebe, 5x Beißbeere, 400 Gold Leichter Heiltrank (Level 30, heilt 141 Leben): 20x Galgenrebe, 10x Beißbeere, 5x Zermahlene Tierknochen, 470 Gold

(Level 30, heilt 141 Leben): 20x Galgenrebe, 10x Beißbeere, 5x Zermahlene Tierknochen, 470 Gold Mittlerer Heiltrank (Level 45, heilt 255 Leben): 20x Galgenrebe, 12x Heilermoos, 5x Dämonenherz, 900 Gold

(Level 45, heilt 255 Leben): 20x Galgenrebe, 12x Heilermoos, 5x Dämonenherz, 900 Gold Starker Heiltrank (Level 60, heilt 378 Leben): 27x Galgenrebe, 15x Rotamin, 5x Fahlzunge, 1.700 Gold

(Level 60, heilt 378 Leben): 27x Galgenrebe, 15x Rotamin, 5x Fahlzunge, 1.700 Gold Großer Heiltrank (Level 70, heilt 559 Leben): 36x Pestschatten, 18x Lebenshut, 5x Grabstaub, 5x Engelshauch, 2.500 Gold

(Level 70, heilt 559 Leben): 36x Pestschatten, 18x Lebenshut, 5x Grabstaub, 5x Engelshauch, 2.500 Gold Erheblicher Heiltrank (Level 80, heilt 827 Leben): 10x Engelshauch, 27x Rotamin, 27x Beißbeere, 27x Pestschatten, 27x Lebenshut, 27x Heulermoos, 5x Teufelsrose, 5.000 Gold

(Level 80, heilt 827 Leben): 10x Engelshauch, 27x Rotamin, 27x Beißbeere, 27x Pestschatten, 27x Lebenshut, 27x Heulermoos, 5x Teufelsrose, 5.000 Gold Überragender Heiltrank (Level 90, heilt 1.274 Leben): 10x Vergessene Seele, 20x Engelshauch, 10x Teufelsrose, 20x Grabstaub, 36x Pestschatten, 20x Dämonenherz, 36x Heulermoos

Neben Heiltränken unterstützt euch der Alchemist aber auch mit verschiedenen Elixieren, die er für euch herstellt – vorausgesetzt, euer Charakter hat die entsprechende Stufe erreicht und besitzt die nötigen Ressourcen.

Ihr findet Alchemisten wie die übrigen Handwerker in jeder größeren Siedlung oder Stadt von Sanktuario. © Blizzard Entertainment, Inc. / Playcentral

Jedes Elixier gewährt eurem Charakter für 30 Minuten einen Buff, der über den Tod hinaus wirkt. Der Haken an der Sache: Es kann immer nur ein Elixier zur gleichen Zeit aktiv sein. Folgende Elixiere kann der Alchemist für euch herstellen:

Schwaches Elixier des Eisenstachels (ab Stufe 5; erhöht Rüstung um 50, Dornen um 25 und Erfahrung um 5 Prozent): 5x Galgenrebe, 5x Beißbeere, 1.000 Gold

(ab Stufe 5; erhöht Rüstung um 50, Dornen um 25 und Erfahrung um 5 Prozent): 5x Galgenrebe, 5x Beißbeere, 1.000 Gold Schwaches Elixier des dritten Auges (ab Stufe 10; erhöht Ausweichchance und Erfahrung um je 5 Prozent): 8x Galgenrebe, 5x Heulermoos, 1.000 Gold

(ab Stufe 10; erhöht Ausweichchance und Erfahrung um je 5 Prozent): 8x Galgenrebe, 5x Heulermoos, 1.000 Gold Schwaches Elixier des Schattenwiderstands (ab Stufe 15; erhöht Schattenwiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10x Galgenrebe, 6x Pestschatten, 1.000 Gold

(ab Stufe 15; erhöht Schattenwiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10x Galgenrebe, 6x Pestschatten, 1.000 Gold Schwaches Elixier des Kältewiderstands (ab Stufe 15; erhöht Kältewiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10 x Galgenrebe, 6x Beißbeere, 1.000 Gold

(ab Stufe 15; erhöht Kältewiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10 x Galgenrebe, 6x Beißbeere, 1.000 Gold Schwaches Elixier des Giftwiderstands (ab Stufe 15; erhöht Giftwiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10x Galgenrebe, 6x Heulermoos, 1.000 Gold

(ab Stufe 15; erhöht Giftwiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10x Galgenrebe, 6x Heulermoos, 1.000 Gold Schwaches Elixier des Feuerwiderstands (ab Stufe 15; erhöht Feuerwiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10 x Galgenrebe, 6x Lebenshut, 1.000 Gold

(ab Stufe 15; erhöht Feuerwiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10 x Galgenrebe, 6x Lebenshut, 1.000 Gold Schwaches Elixier des Blitzwiderstands (ab Stufe 15; erhöht Blitzwiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10 x Galgenrebe, 6x Rotamin, 1.000 Gold

(ab Stufe 15; erhöht Blitzwiderstand um 15 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 10 x Galgenrebe, 6x Rotamin, 1.000 Gold Schwaches Elixier des Angriffs (ab Stufe 20; erhöht Angriffstempo um 7 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 12x Galgenrebe, 6x Lebenshut, 1.000 Gold

(ab Stufe 20; erhöht Angriffstempo um 7 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 12x Galgenrebe, 6x Lebenshut, 1.000 Gold Schwaches Elixier des Schmetterns (ab Stufe 20; erhöht Überwältigungsschaden um 20 Prozent und Erfahrung um 5 Prozent): 12x Galgenrebe, 3x Heulermoos, 1.000 Gold

Neben den Elixieren gibt es außerdem sogenannte Räucherwerke, die allen Spielern im direkten Umkreis für 20 Minuten einen Buff gewähren. Wie bei den Elixieren gilt: Es kann immer nur ein Räucherwerk beziehungsweise dessen Buff gleichzeitig aktiv sein.

Zu guter Letzt könnt ihr beim Alchemisten auch noch Rohstoffe transmutieren. Das bedeutet: Ihr könnt jeden in Sanktuario verfügbaren Rohstoff (Kräuter, Erze, Leder) in eine stärkere Variante umwandeln oder umgekehrt. Das kostet euch neben den jeweiligen Rohstoffen pro Transmutationsvorgang jeweils 200 Goldstücke.

Die Kräuter, die ihr unter anderem für das Aufwerten von Heiltränken, aber auch die Herstellung von Elexieren und Räucherwerken sowie das Verfeinern von Ressourcen benötigt, könnt ihr an verschiedenen Orten in der Spielwelt finden:

Galgenrebe : in allen Gebieten von Sanktuario

: in allen Gebieten von Sanktuario Engelshauch (selten): in allen Gebieten von Sanktuario

(selten): in allen Gebieten von Sanktuario Lebenshut : Kehjistan

: Kehjistan Heulermoos : Scosglen

: Scosglen Beißbeere : Zersplitterte Gipfel

: Zersplitterte Gipfel Rotamin : Trockensteppe

: Trockensteppe Pestschatten: Hawezar

Ein Hinweis zum Schluss: Sowohl bei den Elixieren als auch bei den Räucherwerken kennen wir aktuell noch nicht alle verfügbaren Varianten und Buffs. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald uns die fehlenden Informationen vorliegen.