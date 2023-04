Okkultist in Diablo 4: Alle Infos zu Legendären Aspekten und Verzauberungen

In Diablo 4 wird es wie auch schon in „Diablo 3“ eine Reihe unterschiedlicher Händler und Handwerker geben. Einer davon ist der sogenannte Okkultist, der eure Ausrüstung mit legendären Aspekten verbessern und Items verzaubern kann.

Außerdem spielt der Okkultist für Alptraumdungeons eine wichtige Rolle. Welche das ist und was ihr sonst noch über diesen geheimnisvollen NPC wissen müsst, erklären wir euch in diesem Guide. Weitere nützliche Tipps und Informationen rund um Blizzards A-RPG lest ihr derweil in unserer Komplettlösung zu „Diablo 4“.

Wenn ihr gegen die Dämonen und Monster im Endgame von Diablo 4 bestehen wollt, könnt ihr auf die Unterstützung des Okkultisten nicht verzichten. © Blizzard Entertainment, Inc.

Der Okkultist: Der wichtigste NPC in Diablo 4 (?)

Während der Okkultist in „Diablo 4“ während der Levelphase eher ein Nischendasein führt, wird er für euch zum vielleicht wichtigsten Unterstützer, sobald ihr das Endgame erreicht.

Denn wenn ihr eure Ausrüstung optimieren wollt, kommt ihr um diesen NPC nicht herum. Aber er ist auch indirekt für bessere Beute verantwortlich.

Wo finde ich den Okkultisten? Wie alle anderen Händler und Handwerker in „Diablo 4“ findet ihr den Okkultisten in jeder größeren Siedlung von Sanktuario. Er ist auf der Karte mit einem Symbol markiert, das aus einem Dreieck und zwei Kreisen besteht.

Wie schalte ich den Okkultisten frei? Ihr könnt den Okkultisten auf zwei Weisen freischalten: Erreicht ihr Stufe 25, bekommt ihr automatisch eine Quest, die euch zum Okkultisten führt und dessen Funktionsweise erklärt.

Alternativ könnt ihr die Quest aber auch erhalten, wenn ihr euren ersten legendären Aspekt freischaltet. Letzteren bekommt ihr, wenn ihr einen Dungeon abschließt.

Allerdings werden die legendären Aspekte immer für euren gesamten Account freigeschaltet. Ihr müsst also mit jedem neuen Charakter einen anderen Aspekt beziehungsweise Dungeon auswählen, um die Quest für den Okkultisten vor dem Erreichen von Stufe 25 zu bekommen.

Was kann ich beim Okkultisten machen? Konkret erfüllt der Okkultist in „Diablo 4“ drei Aufgaben:

Legendäre Aspekte aus dem Kodex der Macht auf Ausrüstungsgegenstände prägen

Legendäre Aspekte von Ausrüstungsgegenständen extrahieren

Alptraumsiegel zerlegen und herstellen

Wir erklären euch jetzt im Detail, warum diese Aufgaben des Okkultisten im Endgame von „Diablo 4“ eine große Rolle spielen.

Legendäre Aspekte beim Okkultisten prägen und extrahieren

Was genau sind Legendäre Aspekte? Bei den Legendären Aspekten handelt es sich um besondere Boni, die ihr auf eure Ausrüstung anwenden könnt, um diese zu verbessern.

Es gibt sie in verschiedenen Kategorien (defensiv, offensiv, Ressource, Mobilität und Vielseitigkeit), die jeweils nur bestimmten Itemslots zur Verfügung stehen.

Der Okkultist erlaubt euch das Prägen und Extrahieren von Aspekten, um eure Ausrüstung zu verbessern. © Blizzard Entertainment Inc.

Ihr bekommt Legendäre Aspekte, indem ihr sie in Dungeons freispielt oder sie von erbeuteten Gegenständen extrahiert. Freigespielte und extrahierte legendäre Aspekte unterscheiden sich allerdings in ein paar Details:

Legendäre Aspekte, die ihr über Dungeons freispielt, werden in eurem Kodex der Macht gespeichert und sind beliebig oft anwendbar. Sie besitzen aber immer nur den niedrigsten Wert des jeweiligen Bonus.

Legendäre Aspekte, die ihr durch Extraktion erhaltet, können höhere Boni besitzen, sind nach der Extraktion aber nur ein einziges Mal anwendbar und landen als Verbrauchsgegenstand in eurem Inventar.

Wie präge ich legendäre Aspekte beim Okkultisten? Möchtet ihr einen legendären Aspekt aus eurem Kodex der Macht auf einen Ausrüstungsgegenstand übertragen, besucht ihr den Okkultisten. Bezahlt ihn mit Gold, damit er euch einen legendären Aspekt auf das Item eurer Wahl prägt.

Dabei gelten folgende Bedingungen:

Ihr könnt nur seltene und legendäre Gegenstände mit legendären Aspekten versehen.

Bestehende legendäre Aspekte auf legendären Gegenständen werden ersetzt.

Geprägte Gegenstände sind nicht mehr handelbar.

Aspekte auf Zweihandwaffen zählen doppelt, damit Einhandwaffen keinen Vorteil haben.

Aspekte auf Amuletten sind um 50 Prozent erhöht.

Alptraumsiegel beim Okkultisten herstellen und zerlegen

Was sind Alptraumsiegel? Bei Alptraumsiegeln handelt es sich um spezielle Token, mit denen wir normale Dungeons in Alptraumdungeons umwandeln können, um deren Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und bessere Beute zu erhalten.

Die Alptraumsiegel funktionieren also ähnlich wie die mythischen Schlüsselsteine in „World of Warcraft“. Mehr Details dazu erklären wir euch in unserem Guide zu den unterschiedlichen Währungen von „Diablo 4“.

Alptraumsiegel gibt es in unterschiedlichen Tier-Stufen. © Blizzard Entertainment Inc.

Wie stelle ich Alptraumsiegel beim Okkultisten her? Alptraumsiegel bekommt ihr nicht nur als zufällige Beute von Gegnern, sondern könnt sie auch beim Okkultisten herstellen. Dazu benötigt ihr allerdings Siegelpulver und Gold.

Das Siegelpulver erhaltet ihr, wenn ihr nicht benötigte Siegel beim Okkultisten zerlegt. Habt ihr also beispielsweise ein Alptraumsiegel erbeutet, dass für euch uninteressant ist, dann zerlegt das Siegel für Siegelpulver.

Alptraumsiegel gibt es in verschiedenen Tierstufen: die sogenannten Heiligen Siegel von Stufe 1 bis 20 und die Ahnensiegel von Stufe 21 bis 100. Je höher die Stufe des Siegels ausfällt, das ihr herstellen wollt, desto mehr Siegelpulver und Gold müsst ihr investieren:

Tier-Stufe Tier-Stufe Gold-Kosten 1 bis 5 (Heilig) 4 Siegelpulver 4.000 Gold 6 bis 10 (Heilig) 6 Siegelpulver 6.000 Gold 11 bis 15 (Heilig) 13 Siegelpulver 8.000 Gold 16 bis 20 (Heilig) 18 Siegelpulver 10.000 Gold 21-25 (Ahnen) 23 Siegelpulver 13.000 Gold 21-25 (Ahnen) 28 Siegelpulver 16.000 Gold 21-25 (Ahnen) 34 Siegelpulver 19.000 Gold 21-25 (Ahnen) 40 Siegelpulver 22.000 Gold 21-25 (Ahnen) 50 Siegelpulver 26.000 Gold 21-25 (Ahnen) 60 Siegelpulver 30.000 Gold 21-25 (Ahnen) 70 Siegelpulver 35.000 Gold 21-25 (Ahnen) 80 Siegelpulver 40.000 Gold 21-25 (Ahnen) 90 Siegelpulver 45.000 Gold 21-25 (Ahnen) 100 Siegelpulver 50.000 Gold Alle Siegel-Tiers und ihre Kosten im Überblick

Gegenstände beim Okkultisten verzaubern

Wie verzaubere ich meine Ausrüstung? Zu guter Letzt könnt ihr beim Okkultisten auch noch eure Ausrüstung verzaubern lassen. Dabei könnt ihr allerdings nicht einfach irgendwelche Boni beliebig auf eure Ausrüstung anwenden, sondern seid folgenden Beschränkungen unterworfen:

Wenn ihr einen Gegenstand beim Okkultisten verzaubern lasst, wird ein Affix in ein anderes Affix umgewandelt . Dabei gilt: Nicht jedes Affix ist auf jedem Slot verfügbar und manche Affixe funktionieren nicht gleichzeitig auf einem Gegenstand.

. Dabei gilt: Nicht jedes Affix ist auf jedem Slot verfügbar und manche Affixe funktionieren nicht gleichzeitig auf einem Gegenstand. Verzauberte Gegenstände sind nicht handelbar , sondern bleiben an euren Account gebunden.

, sondern bleiben an euren Account gebunden. Der Okkultist bietet euch beim Verzaubern zwei Affixe zur Auswahl. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr eines dieser Affixe anwenden oder das alte Affix behalten wollt.

Damit der Okkultist eure Gegenstände verzaubert, verlangt er eine Gegenleistung. Neben einer gewissen Summe an Gold, die sich nach Art des Gegenstands und der Verzauberung richtet, braucht ihr Trübe Kristalle und für legendäre Items zusätzlich den Rohstoff Teufelsrose.

Wenn ihr Gegenstände verzaubert, ersetzt der Okkultist vorhandene Affixe. © Blizzard Entertainment Inc.

Pro Verzauberung müsst ihr einen Trüben Kristall abgeben, bei legendären Items kommt dann noch eine Teufelsrose hinzu.

Wie bekomme ich Trübe Kristalle und Teufelsrosen? Bei den Trüben Kristallen handelt es sich um ein seltenes Handwerksmaterial, das ihr bekommt, wenn ihr den Schmied seltene Waffen und Rüstungen wiederverwerten lasst.

Die Teufelsrose ist ein legendäres Handwerksmaterial. Ihr bekommt sie in „Diablo 4“ ausschließlich in Gebieten, in denen gerade die Höllenflut aktiv ist. Teufelsrosen können dann als Beute in den Höllenfluttruhen enthalten sein.

Darüber hinaus besteht eine sehr geringe Chance, dass Teufelsrosen von Gegnern fallen gelassen werden. Schließlich erhaltet ihr Teufelsrosen auch dann, wenn ihr während der Höllenflut die Pflanzen im betroffenen Gebiet erntet.