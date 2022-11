God of War Ragnarök: Alle Hauptmissionen in der Übersicht

God of War Ragnarök kommt ziemlich umfangreich daher. Wer zwischendurch vielleicht mal nachschauen will, wo die Story gerade ist und wie viel da noch ansteht, ist hier genau richtig. Hier findet ihr alle Kapitel des neuen Sony Santa Monica-Hits in der Übersicht.

God of War Ragnarök – Übersicht aller Kapitel

Wie lang ist God of War Ragnarök? Die Fortsetzung zum Soft-Reboot aus dem Jahr 2018 fällt um einiges umfangreicher aus als ihr Vorgänger. Wenn ihr wissen wollt, wie lange ihr für die Hauptstory und Nebenquests braucht, haben wir hier eine Kleinigkeit für euch vorbereitet.

Spielt ihr nur die Hauptmissionen, müsst ihr je nach Spielweise und Schwierigkeitsgrad mit rund 20 Stunden rechnen. Allerdings würden wir nicht empfehlen, die Sidequests auszulassen. Dann verpasst ihr so gelungene Nebenmissionen wie diese hier zu Ehren eines verstorbenen Entwicklers.

Das sind alle Hauptmissionen in God of War Ragnarök:

Kapitel 1 : Fimbulwinter überleben

: Fimbulwinter überleben Kapitel 2: Die Suche nach Týr

Die Suche nach Týr Kapitel 3: Gróas Geheimnis

Gróas Geheimnis Kapitel 4: Die Abrechnung

Die Abrechnung Kapitel 5: Der Schicksalsspruch

Der Schicksalsspruch Kapitel 6: Das Schicksal schmieden

Das Schicksal schmieden Kapitel 7: Wiedervereinigung

Wiedervereinigung Kapitel 8: Kreaturen der Prophezeiung

Kreaturen der Prophezeiung Kapitel 9: Trost suchen

Trost suchen Kapitel 10: Die Beschwörung

Die Beschwörung Kapitel 11: Die Welten im Krieg

Gibt’s Schon New Game Plus? Nein, aktuell gibt es noch keinen derartigen Modus. Allerdings wurde NG+ beim Vorgänger und vielen anderen Sony-Exclusives einige Monate nach Release veröffentlicht. Wir gehen also davon aus, dass auch „God of War Ragnarök“ ein New Game+-Update erhält.

Sucht ihr nach Informationen dazu, wie ihr alle Trophäen samt der Platintrophäe in God of War Ragnarök einheimst, werdet ihr in diesem PlayCentral-Guide fündig. Ihr könnt sonst auch unsere große Komplettlösung zu GoW Ragnarök zu Rate ziehen.

Allgemeine Tipps zum Spielen findet ihr in diesem Video:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Abgesehen von den Kapiteln der Hauptmissionen und der Story könnt ihr in God of War Ragnarök natürlich auch wieder einige Nebenquests erledigen. Die bleiben optional und verstehen sich als Gefallen, um die ihr von bestimmten NPCs gebeten werdet.

Es lohnt sich, die Gefallen zu spielen: Oft führen euch diese Quests an die entlegensten Winkel der Spielwelt, die euch sonst verborgen bleiben würden. Außerdem winken natürlich meist besondere Belohnungen dafür.

Wie weit seid ihr aktuell in God of War Ragnarök? Spielt ihr nur die Hauptstory oder auch Nebenquests? Schreibt es uns in die Kommentare.