God of War Ragnarök: So lange benötigt ihr für die Hauptstory

Bald hat das lange Warten ein Ende: Am 9. November 2022 erscheint God of War Ragnarök. Neben Einzelheiten zu Handlungssträngen und Charakteren stellen sich viele Gamer*innen vornehmlich eine Frage: „Wie lang ist die Spielzeit des neuen God of War-Titels?“

Wie Insider Tom Henderson via Insider Gaming mitteilt, soll „God of War Ragnarök“ etwa genauso lang sein, wie sein Vorgänger aus dem Jahr 2018. Demnach käme das Spiel auf rund 20 Spielstunden – allein für die Hauptstory. Diese Angaben stammen laut Henderson von anonymen Quellen.

Die Spielzeit variiert natürlich, je nachdem wie ambitioniert man durch die mythologische Welt streift. Denn hinzu kommen noch diverse Nebenquests. Zudem darf der Faktor des jeweiligen Spielstils nicht außer Acht gelassen werden. Somit könnte man, laut Henderson, die Haupt- und Nebenquests in 40 Stunden abgeschlossen haben.

Insgesamt ca. 40 Stunden Spielzeit

Wir haben die mutmaßliche Spiellänge in einer Übersicht für euch zusammengefasst. So teilen sich die Spielstunden auf:

ca. 20 Stunden Hauptstory ca. 20 Stunden Nebenquests davon ca. 16,5 Stunden Gameplay davon ca. 19 Stunden Gameplay 3,5 Stunden Cutscenes 1 Stunde Cutscences

Henderson untermauert die Theorie mit einem Statement seitens David Jaffe (God of War-Schöpfer). Dieser erwähnte bereits in einem YouTube-Video vom 4. September 2021 (ab Minute 2:50), dass GoW Ragnarök eine Spielzeit von 40 Stunden haben würde.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Ich höre von Leuten, die wissen, dass das Spiel 40 Stunden dauert. Sie streben 40 Stunden Gameplay an. Ich weiß nicht, ob das eine 100% Platintrophäe ist oder ob das die durchschnittliche Spielzeit ist”, meint Jaffe.

Des Weiteren betont der Spieleentwickler, dass diese Informationen keine Garantie gäben. „Dinge werden geschnitten, Dinge werden hinzugefügt. Aber was ich euch jetzt sagen kann – 40 Stunden Gameplay ist das, was sie für den neuen God of War Ragnarök veranschlagt haben.“

God of War Ragnarök: Rechtfertigt die Spielzeit den Preis?

Diese Nachricht wird seitens der Gamer*innen nicht gerade mit Freude aufgenommen. Bedenkt man die Preise für das Spiel (mindestens 69,99 € für die Standard PS4-Edition), wäre „God of War Ragnarök“ mit einer Spielzeit von gerade einmal 20 Stunden viel zu teuer.

Ob die Vermutungen letztendlich stimmen, wird sich spätestens mit dem Release des neuen „God of War“ klären. Bis dahin könnt ihr euer Wissen zur bisherigen Story auffrischen oder mit den ersten Gameplay-Szenen in die mythologischen Welten eintauchen.