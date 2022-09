Bisher hat Sony es vermieden, zu viel von God of War Ragnarök zu zeigen. In einem exklusiven Gameplay-Video dürfen wir nun immerhin einen kurzen Blick auf Svartalfheim werfen und bekommen neue Möglichkeiten zur Interaktion gezeigt.

Komplexere Maps und größere Rätsel in God of War Ragnarök

Die wirklich kurz gehaltene Vorstellung vom Gameplay zeigt Kratos und seinen Sohn Atreus in Svartalfheim. Das Reich der Zwerge, in dem direkt der Einfallsreichtum der Bewohner deutlich wird.

Die wenigen Szenen, die wir von dem Reich zu sehen bekommen, präsentieren eine mit Minengruben, künstlichen Wasserkanälen und anderen technischen Bauwerken gefüllte, weitläufige Stadt. Dies sei nur eine von vielen Städten, die sich im Reich Svartalfheim verteilen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die ganze Map ist auf komplexe Umgebungsrätsel ausgelegt und bringt einige neue Möglichkeiten ins Spiel. Dabei nutzt Kratos in diesem Beispiel seine Leviathan-Axt, um Geysire einzufrieren und damit eine Brücke zu erschaffen.

© Sony Interactive Entertainment

An einer anderen Stelle nutzt er seine Chaosklingen zum Zerstören von großen Töpfen, um den darunterliegenden Geysir nutzen zu können. Außerdem könne man Atreus Kommandos geben, damit er mit Gegenständen interagiert, an die Kratos selbst nicht herankommt.

© Sony Interactive Entertainment

In einem Interview mit Game Informer haben zwei der Level-Designer von „God of War Ragnarök“ bestätigt, dass sie bei dem Level-Building von Svartalfheim die Weiterentwicklung des Gameplays in einer größeren Umgebung im Sinn hatten.

Ihr könnt jetzt alle neun Reiche der Mythologie besuchen

Was der Vorgänger von 2018 nicht halten konnte, soll nun in „God of War Ragnarök“ möglich sein: Ihre Reise führt das Vater-Sohn-Gespann durch alle neun Welten der nordischen Mythologie.

© Sony Interactive Entertainment

Regisseur Eric Williams verrät in dem Interview, dass die Reiche, zu denen Odin zuvor den Weg versperrt hat, nun zum ersten Mal erkundet werden können. Hierbei handelt sich um Asgard, Vanaheim und eben auch Svartalfheim.

Dagegen wird der Spieler oder die Spielerin die schon aus dem vorigen Teil bekannten Reiche von einer ganz neuen Seite kennenlernen dürfen.

Aber bevor ihr euch mit in die neun Welten von „God of War Ragnarök“ stürzt, müsst ihr unbedingt diese Story-Details kennen!