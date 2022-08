Es dauert nicht mehr lange, dann ziehen Kratos und sein Sohn Atreus wieder durch die Welt der nordischen Mythologie. God of War Ragnarök erscheint bereits am 9. November und soll die Geschichte des erstmals 2018 erschienenen God of War fortführen.

Falls ihr den Erstling nicht gespielt habt oder euch nicht mehr an die Einzelheiten erinnern könnt, habt ihr jetzt Glück. Denn in einem neuen Video fassen Felicia Day und Mimir, der klügste lebende Mann, die wichtigsten Details von God of War noch einmal zusammen. Wenn ihr das Spiel vor dem Release von „God of War Ragnarök“ schnell nachholen wollt, solltet ihr euch jedoch vor Spoilern in Acht nehmen.

Felicia Day erzählt die Geschichte von God of War

Die Geschichte von Kratos und Atreus wird in dem neuen Video von PlayStation in einer angenehmen Bilderbuchoptik präsentiert. Der Gott Kratos lebt als einfacher Mann mit seiner Frau und seinem Sohn in Midgard. Faye, die Frau von Kratos, verstarb. Ihr letzter Wunsch war es, dass Kratos und Atreus ihre Asche zusammen auf dem höchsten Berg von Midgard verstreuen.

Durch den Besuch eines Fremden realisiert Kratos, dass sein Zuhause und sein Sohn nicht mehr sicher sind. Kratos und Atreus, die bisher eine eher distanzierte Beziehung zueinander hatten, müssen sich nun auf die Reise machen. Auf ihrem Weg treffen Vater und Sohn nicht nur auf Feinde. Die Zwergenschmiede Brok und Sindri bieten ihre Hilfe an und die geheimnisvolle Waldhexe enthüllt, wie man den Bifröst benutzt.

Das Wissen wird Kratos und Atreus sicher auch in „God of War Ragnarök“ von Nutzen sein. Das Spiel führt nicht nur die Geschichte von Vater und Sohn fort, die Spieler werden auch erstmals alle neun Welten der nordischen Mythologie besuchen können.

Neben Midgard werden Kratos und Atreus auch in Alfheim, Helheim, Jotunheim, Muspelheim, Niflheim, Vanaheim, Svartalfheim und Asgard aufschlagen. Vanaheim, Svartalfheim und Asgard waren die Welten, die in „God of War“ aus dem Jahr 2018 nicht besucht werden konnten.