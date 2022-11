God of War Ragnarök enthält einige Nebenquests mit spannenden Geschichten und denkwürdigen Momenten. Eine davon ist allerdings ganz besonders berührend und geradezu herzzerreißend. Sie wurde als eine Art Denkmal für einen verstorbenen Entwickler integriert und dahinter steckt eine ergreifende Geschichte.

God of War: Nebenmission zu Ehren eines verstorbenen Geliebten

„God of War Ragnarök“ ist extrem umfangreich und bis zum Bersten mit coolen Entdeckungen gefüllt. Aber wenn ihr nur eine einzige Sidequest neben der Hauptstory spielt, dann stellt sicher, dass es diese hier ist. Dahinter verbirgt sich nämlich eine wirklich rührende wie traurige Geschichte aus der echten Welt.

Wie der Sony Santa Monica-Entwickler Sam Handrick auf Twitter berichtet, haben er und sein Partner Jake Snipes sich bei der Arbeit an God of War Ragnarök kennen- und lieben gelernt. Die beiden kamen zusammen, haben regelmäßig Gebäck mit zur Arbeit gebracht und waren glücklich.

Aber Jake Snipes ist 2020 leider viel zu früh an Epilepsie gestorben. Einer der größten Wünsche seines Partners war es, ihn innerhalb von „God of War Ragnarök“ zu verewigen. Zunächst hatte er einfach nur die Idee, die Initialen der beiden Liebenden in einer Rune irgendwo ins Spiel einzubauen.

Sam Handrick schlug die Idee seinem Team vor und was letzten Endes daraus geworden ist, hat seine ursprüngliche Vorstellung meilenweit übertroffen. Jetzt gibt es eine komplette Nebenquest zu Ehren des verstorbenen Entwicklers von God of War Ragnarök.

Ohne zu viel verraten zu wollen: Ihr könnt die Initialen der beiden im Spiel finden. Aber ihr könnt auch die Zutaten für ein ganz besonderes Rezept einsammeln und ein ewig brennendes Lagerfeuer entdecken. Allerdings nicht irgendein Lagerfeuer, sondern eines, dessen Rauch in allen Farben des Regenbogens erstrahlt.

„Eine Geschichte von zwei Männern, die einander in einer grausamen Welt gefunden haben und die einen Platz gefunden haben, an den sie beide einfach miteinander hingehören. Ich wollte, dass diese Story eine wird, die viele queere Menschen kennen: Durch eine Welt zu reisen, die dich nicht immer versteht und einen Platz zu finden, der sich wirklich wie ein Zuhause anfühlt. Und manchmal ist dieser Ort einfach eine Person. Und etwas so simpel wie ein Rezept kann eine Verbindung zurück zu dieser Heimat sein.“ (via: Twitter)

Habt ihr die Quest schon gespielt? Hättet ihr gedacht, dass so eine rührende Geschichte dahinter steckt?