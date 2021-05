God of War 2: Spielen wir in Ragnarök Kratos‘ Sohn Atreus?

Seit der Ankündigung von God of War 2 aka Ragnarök ist es etwas still um die Fortsetzung des Spiels geworden. Um so interessanter ist nun die Info, die von dem Konzeptkünstler der verantwortlichen Sony Santa Monica Studios preisgegeben wurde. Die lassen nämlich die Vermutung zu, dass wir im neusten God of War in die Rolle von Atreus schlüpfen könnten. Was dieses Vorhaben mit The Last of Us 2 zu tun hat, erfahrt ihr hier.

God of War 2 lässt sich von The Last of Us 2 inspirieren

In der 19. Folge des Podcast zu God of War (unten eingebettet) deutete Konzeptkünstler Samuel Matthews etwas an, das die mögliche Wahl des spielbaren Protagonisten betrifft. Wie er ausführt, habe sich Santa Monica bei der Entwicklung des ersten GoW-Teils bereits vom 2018 erschienenen The Last of Us inspirieren lassen, nun soll der kommende Teil ebenso vom aktuellsten „The Last of Us 2“ beeinflusst werden.

Was bedeutet das für GoW 2? Wie Spieler*innen von TLOU2 wissen, übernehmen wir in der Fortsetzung nicht länger die Rolle von Joel, sondern schlüpfen primär in die Rolle von Ellie. Sollte dies bei Ragnarok ähnlich umgesetzt werden, hieße das wohl, wir würden tatsächlich Atreus spielen können und nicht länger Papa Kratos.

Spielen wir in God of War Ragnarok Atreus? © SIE Santa Monica Studios

Atreus als (zweiter) Protagonist in God of War Ragnarok?

Oder aber wir werden in „God of War“ zwischen zwei Hauptfiguren wechseln, immerhin wird in „The Last of Us 2“ nicht nur Ellie, sondern ab einem gewissen Punkt auch Zweitprotagonistin Abby gespielt. Möglicherweise könnten wir den neuen GoW-Ableger also aus verschiedenen Perspektiven erleben. Bestätigt ist hierzu allerdings noch nichts.

Unwahrscheinlich wäre ein vergrößerter Fokus auf Atreus allerdings nicht. Im Finale von „God of War“ wurde Atreus immerhin als nicht gerade unwichtigen Halbgott mit Namen Loki offenbart und der Beginn des Fimbulwinter angedeutet. Das geheime Ende deutet außerdem an, das Ragnarök mehrere Jahre später spielt und Atreus demnach deutlich älter wäre.

God of War 2: Was erwartet uns in dem Sequel für die PS5?

Wann erscheint God of War 2? Der bislang lediglich unter dem Beinamen Ragnarök angekündigte Titel soll eigentlich noch in diesem Jahr für die PS5 und die PS4 erscheinen. Allerdings hat der Game Director Cory Barlog erst kürzlich um etwas Geduld gebeten und betont, dass es „das Beste für alle“ ist, wenn das Spiel erst dann erscheint, wenn es wirklich fertig ist. Wir tappen also weiterhin im Dunklen, wenn es um den Release geht.