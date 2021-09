God of War Ragnarok: So reagieren die Fans auf den älteren Atreus und ein Detail sorgt für Verwunderung

God of War Ragnarok wird einige Jahre nach dem Vorgänger von 2018 spielen. Kratos Sohn Atreus ist etwas älter und ein gutes Stück gewachsen, wie der Zwerg Brok im ersten Trailer auch anmerkt. Wie kommt das erwachsenere Aussehen von Atreus bei den Fans an? Vor allem ein Detail sorgt für große Verwunderung.

God of War Ragnarok: Wie kommt der ältere Atreus an?

Atreus ist im kommenden „God of War Ragnarok“ etwas älter als im PS4-Ableger von 2018, in dem er zum ersten Mal auftrat. Kratos Sohn wirkte im ersten Teil oft noch stoisch und wild und wollte sich seinem Vater gegenüber beweisen, der ihn immer nur mit „Boy“ anspricht und als Kind behandelt. Dafür stand der Jungspund dem Kriegsgott mit seinen Bogenkünsten in den Kämpfen aber immer helfend zur Seite.

In Ragnarok wird Kratos nun also von einem etwas älteren und reiferen Atreus begleitet, der sich jetzt seiner Herkunft als Teil-Riese (mütterlicherseits) und als Teil-Gott (väterlicherseits) bewusst ist. Doch was halten die Fans von dem älteren Atreus?

Links seht ihr Atreus aus God of War (2018) und rechts den älteren Atreus im kommenden God of War Ragnarok (2022):

© Sony Interactive Entertainment

Auf Reddit wird das neue Aussehen von Atreus heftig diskutiert. Ein User merkt dabei den positiven Aspekt an, dass das Gesicht von Atreus nun eher dem von seinem Motion-Capture-Schauspieler und Sprecher Sunny Suljic ähnelt als im vorherigen Ableger. Ein anderer User findet es dagegen schade, dass alles an dem Jungen erwachsener aussieht, aber die Frisur noch immer genau die Gleiche ist.

Viele der Fans fragen sich derweil, ob Kratos ihn nun weiterhin „Boy“ nennen wird, oder ob Atreus nun lieber als Mann behandelt werden möchte. Ob es deswegen noch zu einem Zwist zwischen den beiden kommt?

Atreus verschwundene Narben sorgen für große Verwunderung

Ein Detail sticht aber besonders hervor und sorgt für große Verwunderung. Vielen Fans fällt auf, dass die Narben, die der jüngere Atreus im Gesicht hat, verschwunden sind. In Ragnarok sieht das Gesicht von Atreus merkwürdigerweise frei von Narben aus. Dabei verschwinden solche Narben eigentlich nicht und vor allem nicht so schnell wie in den paar Jahren, die zwischen den beiden Spielen liegen.

Ob es einen Grund hat, warum Atreus in Ragnarok plötzlich ein vollkommen glattgebügeltes und narbenfreies Gesicht hat? Ein Statement dazu gibt es seitens der Entwickler noch nicht. Vielleicht ändert sich dieses Detail an Atreus auch noch bis zum Release des Spiels.

„God of War Ragnarok“ wird im nächsten Jahr für PS4 und PS5 erscheinen. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde noch nicht kommuniziert.