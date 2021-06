Offiziell: God of War Ragnarok erscheint erst 2022, PS4-Version bestätigt

Was sich schon abgezeichnet hatte, wurde nun von Hermen Hulst, Chef der PlayStation Worldwide Studios, und Sony Santa Monica offiziell bestätigt: God of War Ragnarok erscheint nicht mehr 2021 wie ursprünglich angekündigt, sondern erst im nächsten Jahr. Außerdem wurde eine PS4-Version neben dem bereits bekannten PS5-Release angekündigt.

God of War Ragnarok erscheint nicht mehr 2021: Release offiziell auf 2022 verschoben

An diesem Abend gibt es erstmals seit dem Reveal im letzten Sommer wieder handfeste Infos zum nächsten „God of War“-Abenteuer, das mutmaßlich den Titel Ragnarok respektive Ragnarök tragen könnte (es gibt weiterhin keinen offiziellen Namen). In einer Q&A-Runde, die auf dem PlayStation-Blog erschienen ist, sprach Hermen Hulst, Chef der PlayStation Worldwide Studios, unter anderem über das kommende Kratos-Abenteuer.

Allerdings wurden nicht ganz so erfreuliche Informationen geteilt, denn Hulst gesteht, dass es im letzten Jahr Produktionsprobleme gab, die mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. So konnte man sowohl bei Horizon Fobidden West als auch beim neuen „God of War“ nicht wie gewünscht auf das Performance-Capture-Verfahren zurückgreifen.

Kriegsgott Kratos wird seine Widersacher erst im nächsten Jahr wieder zu Kleinholz verarbeiten. © Sony Interactive Entertainment

Während „Horizon Forbidden West“ in der Entwicklung schon fortgeschrittener war und noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erscheinen kann, hatte die Entwicklung von „God of War Ragnarok“ erst später begonnen.

Die Folge daraus: Sony und das Santa Monica Studio sehen sich gezwungen, Kratos erst im nächsten Jahr von der Leine zu lassen!

God of War 2: Was erwartet uns in dem Sequel für die PS5?

Sony Santa Monica will erneut Top-Qualität erreichen

Das Entwicklerstudio Sony Santa Monica veröffentlichte dazu ebenfalls ein Statement, in dem die Verschiebung bestätigt wird. Im gleichen Atemzug versichern die Entwickler, dass man sich darauf fokussiert, ein Game mit Top-Qualität zu erstellen.

Cross-Gen: PS4-Version von God of War 2 angekündigt

Geradezu beiläufig ließ Hermen Hulst im Q&A noch eine Bombe platzen. Denn er enthüllte, dass „God of War Ragnarok“ nicht nur für PS5 erscheinen wird, sondern außerdem eine PS4-Fassung erhält. Beide Versionen werden vermutlich am selben Tag erscheinen. Wann das geschehen wird, steht wohl noch in den Sternen Midgards.

„Wo es Sinn macht, einen Titel sowohl für PS4 als auch für PS5 zu entwickeln – wie bei Horizon Forbidden West, dem nächsten God of War, GT7 – werden wir es auch weiterhin in Betracht ziehen. Und wenn PS4-Besitzer eines dieser Spiel spielen möchten, können sie das. Wenn sie stattdessen lieber die PS5-Version spielen möchten, können sie auch das ohne Weiteres tun.“