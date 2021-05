God of War Ragnarok: Spielname weiterhin unklar, trotz Spekulationen

Jüngst gab es ein wenig Verwirrung in der PlayStation-Community, die schon ganz gespannt auf das Sequel zum „God of War“-Reboot wartet. Der Grund für die Fragezeichen über den Köpfen der Fans ist der bislang spekulierte Titel God of War Ragnarok, der am Ende jedoch nicht so heißen muss.

Sony klingt sich nun in die Debatte um den Spielnamen ein. Der Grund für die Annahme, dass der Titel Ragnarok lautet, ist die prominente Präsens dieses Namens im Ankündigungstrailer. Hier heißt es, „Ragnarök kommt“, also der Untergang der Götter sowie der Welt. Da liegt es also recht nahe, diesem Namen ganz einfach dem Spiel zuzuordnen.

Ragnarok nicht zwingend Name von God of War 2 (Reboot)

Doch die Prämisse des Spiels muss nicht gleichbedeutend mit dem Titel sein. Laut Sony ist und bleibt es vorerst das „God of War-Sequel“. Einen spezifischen Namen verwenden sie bislang noch nicht.

Die Spitze des Spekulationseisbergs wurde allerdings kürzlich erreicht und durch Sony Interactive Entertainment selbst verursacht, als sie in einem Dokument für Investoren ein entsprechendes Logo eingefügt haben, in dem ganz klar von „God of War: Ragnarok“ die Rede war. Viele sahen das nun als offizielle Bestätigung, dass das Spiel schließlich tatsächlich so heißen würde.

Doch das ist wohl ganz offensichtlich nicht der Fall. Allem voran hat Cory Barlog, der Creative Director des Spiels, dies nun entsprechend kommuniziert. Und Sony hat das entsprechende Logo im Anschluss an die Diskussionen aus der Präsentation entfernen lassen. Als Platzhalter gibt es nun ein reguläres „God of War“-Logo.

Es macht den Anschein, als wäre das vorangegangene Logo von Fans erstellt worden, da es über die Google-Suche zu finden ist. Möglicherweise hat jemand bei Sony dies dann einfach in das Präsentationsdokument eingebaut, weil es besser aussah? Oder der Name stimmt, nur gibt es noch kein offizielles Go seitens SIE.

Am Ende ist für uns jedoch nur wichtig, dass Sony zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht über den offiziellen Namen des 2. Reboot-Teils sprechen möchte. Wann es so weit kommt und wie das Spiel schließlich heißen wird, müssen wir erst noch abwarten.