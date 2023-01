MontanaBlack88 verrät wahren Ursprung seines Namens

Der von der Community selbst ernannte „Gamescom-Präsident“ ist in aller Munde. Marcel Eris alias MontanaBlack88 macht regelmäßig auf sich aufmerksam und das ist auch kein Wunder. Nichts, was der Social-Media-Star macht, bleibt ungehört bei rund 20.000 bis 30.000 Livezuschauern auf Twitch.

Im vergangenen Sommer schaffte er es sogar mit Warzone ganze 47.000 Menschen in seinem Stream zu versammeln. Deshalb zählt er zu den absoluten Topp-Streamern auf Twitch.

Doch sein eigentlicher Bekanntheitsgrad reicht noch viel weiter. Er versammelt mittlerweile über 4,8 Millionen Follower auf Twitch und 2,91 Millionen Abonnenten auf YouTube (Stand Januar 2023).

Das ist die verbaute Gaming-Hardware von MontanaBlack:

Was heißt eigentlich MontanaBlack88?

Doch so bekannt Monte auch ist: viele fragen sich immer wieder, was sein Name eigentlich bedeutet. Woher stammt der Name „MontanaBlack88“? Und wie ist er auf den Namen gekommen?

Hat der Name MontanaBlack88 eine tiefere Bedeutung? Und ja, das hat er durchaus. Zumindest hat der Name einen eindeutigen Ursprung. Es ist kein Fantasiename. In einem Interview verrät er jetzt, worauf sich der Name eigentlich bezieht.

Er erklärt im sozialen Netz, dass er sich damals den Account bei YouTube erstellt habe, um Graffitivideos zu kommentieren.

„Und ich habe in der Zeit am liebsten oder auch immer noch benutze ich gerne die MontanaBlack-Sprühdosen. Und 88 mein Geburtsjahr. So und dann habe ich mich einfach MontanaBlack88 genannt.“

Hier in diesem Video von Centauri könnt ihr euch sein Statement noch einmal live anhören.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Aber was hättet ihr gedacht, warum sich der Youtuber so nennt? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!

An anderer Stelle seht ihr, wie er zum ersten Mal Minecraft spielt und die Community war hochamüsiert über diese Premiere. Lest hier weiter.