Minecraft gehört zu den erfolgreichsten, bekanntesten und beliebtesten Spielen der Welt. Twitch-Star MontanaBlack hat den Survival-Titel trotzdem noch nie gespielt. Bis jetzt: Besser spät als nie und der Streamer probiert es zum ersten Mal – mit durchwachsenem, aber amüsantem Ergebnis.

Zum 1. Mal Minecraft: MontanaBlack hat Probleme

MontanaBlack will Minecraft spielen: Üblicherweise zockt der Streamer auf Twitch eher andere Spiele, wie zum Beispiel GTA Online, „Call of Duty“, „FIFA“ oder auch Fortnite. Aber vor Kurzem hat er sich in den Kopf gesetzt, mit „Minecraft“ mal etwas Neues auszuprobieren.

Gar nicht so einfach: Die Probleme beginnen direkt zu Beginn. MontanaBlack geht zunächst davon aus, dass Minecraft ein Free2Play-Titel wäre und hat keinen blassen Schimmer davon, was ihn überhaupt erwartet.

Aller Anfang ist schwer: Weil sich MontanaBlack keinerlei Hilfe geholt oder beispielsweise Videos zum Thema geschaut hat, muss er sich erst einmal zurecht finden. Was ohne richtig ausführliche Tutorials alles andere als einfach sein kann.

Wer das User Interface, die Bedienung und sämtliche Features schon verinnerlicht hat, mag es sich kaum vorstellen können. Startet ihr aber komplett ohne Vorwissen in die Welt von „Minecraft“, macht es das Spiel einem nicht gerade leicht.

Dementsprechend große Schwierigkeiten hat MontanaBlack dann auch, wie ihr euch hier ansehen könnt:

Der Chat will helfen, aber auch das klappt zunächst nicht so richtig. Twitch-Streamer MontanaBlack stirbt dann erst einmal mehrfach und bekommt es trotz Hilfestellung zunächst nicht einmal hin, die simpelsten Dinge in „Minecraft“ herzustellen.

Letzten Endes eilt dann CrowieLIVE zu Hilfe, der MontanaBlack nach bestem Wissen und Gewissen eine kurze Discord-Einführung gibt. Danach bastelt der sich immerhin eine eigene kleine, wenn auch rudimentäre Behausung samt Tür und ist mächtig stolz auf sich.

Wie waren eure ersten Schritte innerhalb von Minecraft? Hattet ihr jemanden, der hilft, oder musstet ihr alles selbst herausfinden? Schreibt es uns in die Kommentare.