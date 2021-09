Phantastische Tierwesen: Titel und Starttermin des 3. Teils bekannt

Fans warten bereits seit mehreren Jahren auf die Fortsetzung der Phantastische Tierwesen-Filmreihe aus dem Harry Potter-Universum. Nun wurde bekannt, welchen Titel der neue Teil tragen und ab wann er in den Kinos zu sehen sein wird – und das sogar früher als erwartet.

Phantastische Tierwesen: Titel & Start des Films

Unter dem Titel The Secrets of Dumbledore (dt. „Dumbledores Geheimnisse“) erscheint der Film bereits am 15. April 2022 auf der großen Leinwand. Damit erfolgt die Veröffentlichung früher als geplant, da sie zunächst für Juli nächsten Jahres angedacht war.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021

In einem Twitter-Post bestätigte der offizielle Account nun diese Informationen. Die vergleichsweise lange Wartezeit seit dem Vorgänger Grindelwalds Verbrechen hat gleich mehrere Ursachen: Zum einen fiel die Produktion in die Zeit der Corona-Pandemie, die bei vielen Filmen für Verschiebungen gesorgt hat.

Zum anderen wurde Johnny Depp, der den bösen Zauberer Gellert Grindelwald portraitiert, aufgrund von Vorwürfen von häuslicher Gewalt ersetzt. Von da an übernahm Mads Mikkelsen die Rolle, wodurch sich die Dreharbeiten ebenfalls verlängert haben dürften.

Newts Abenteuer geht weiter

Nichtsdestotrotz soll die Fortsetzung nun im nächsten Jahr erscheinen, nachdem der Vorgänger global nicht die erhoffte Anzahl an Zuschauer*innen in die Kinos locken konnte. Auch die transphobischen Äußerungen der „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling sind möglicherweise an den aktuellen Verzögerungen schuld, da viele Fans sich von ihr abgewandt haben.

Wenn ihr euch bereits auf das nächste Abenteuer in der magischen Welt freut oder in ein Hogwarts zurückkehren möchtet, auf das die Autorin nur wenig Einfluss hatte, lohnt sich ein Blick auf Hogwarts Legacy. Wir haben alle wichtigen Informationen über das Spiel für euch zusammengefasst:

