Kaum einer Fortsetzung dürften Anime-Fans in diesem Jahr sehnsüchtiger entgegenfiebern als der 2. Staffel von Jujutsu Kaisen. Ein kürzlich veröffentlichter neuer Trailer enthüllt laut ANN einige neue Details, unter anderem den Starttermin und einige neue Mitglieder des verantwortlichen Kreativteams.

Ein neuer Regisseur übernimmt Jujutsu Kaisen Staffel 2

Hinter den Kulissen gibt es nämlich tatsächlich den einen oder anderen bedeutenden Wechsel, vor allem auf der Position des Regisseurs. Inszeniert wird Season 2 des Anime-Hits fortan nämlich nicht mehr von Sunghoo Park („The God of High School“), sondern von Shōta Goshozono („Ranking of Kings“).

Darüber hinaus schließt sich Junichi Higashi („Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time“) als neuer Charakterdesignerin der Produktion an. Auch auf der Position des Sound Directors gibt es Bewegung, denn hier soll Yasunari Ebina („Naruto“ & „Naruto Shippuden“) fortan Akiko Fujita („Bocchi the Rock!“) in Staffel 2 von „Jujutsu Kaisen“ unterstützen.

Zusätzlich zum neuen Trailer wurden ebenfalls ein frisches Key Visual und Charakterdesigns veröffentlicht. Letztere gehören zu den Figuren Riko und Toji. Beides könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Des Weiteren wurde nun endlich der genaue Starttermin der Fortsetzung bestätigt: Am 6. Juli 2023 starten in Japan die neuen Abenteuer von Yuji, Gojo und ihren Freunden. Darin werden wir einen Einblick in die Vergangenheit des Lehrers unseres Protagonisten erhalten, wie der Trailer bereits andeutet.

Genauer wird die 2. Season von „Jujutsu Kaisen“ unter anderem den sogenannten Gojo’s Past Arc und den nachfolgenden Shibuya Incident Arc adaptieren. Letzterer zählt für viele Fans der Reihe zu den bisher besten Handlungssträngen des düsteren Fantasy-Abenteuers. Es dürfte also spannend werden!

Falls ihr vor dem Start der 2. Staffel von „Jujutsu Kaisen“ Season 1 noch einmal ansehen möchtet, könnt ihr das hierzulande bei Crunchyroll tun. Alle bisher veröffentlichten Episoden sind beim VOD-Anbieter im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln sowie alternativ mit deutscher Synchro verfügbar.