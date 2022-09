Im Bereich Anime und Manga gibt es einige sehr merkwürdige Helden und Heldinnen und die Protagonisten der japanischen Comics kommen quasi in allen Größen und Formen. Unter anderem auch mit Kettensägen anstatt Armen und Kopf, wie in der äußerst beliebten Mangaserie Chainsaw Man von Mangaka Tatsuki Fujimoto.

Der Manga erschien in der deutschen Fassung zwischen Oktober 2020 und Juni 2022 vollständig bei Egmont Manga in einer Übersetzung von Gandalf Bartholomäus und erfreute sich relativ hoher Beliebtheit. In Japan verkaufte sich der erste der Sammelbändein einer Woche über 25.000 Mal und erreichte in den USA sogar Platz 5 der Manga-Verkaufscharts.

Chainsaw Man: Starttermin der Animeadaption steht fest

Bei solchen Zahlen und der dazu passenden hohen Nachfrage seitens der weltweiten Leser*innen war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis Fujimotos Werk eine Animeumsetzung erhalten würde, die auch bereits in 2020 angekündigt wurde. So wurde in der Shukan Shonen Jump verkündet, dass die Adaption von MAPPA auf dem Weg ist.

Wann genau wurde nun endlich auf dem offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben. Demnach startet der Anime Chainsaw Man am 11. Oktober 2022 in Japan und wird weltweit im Simulcast von dem Video-on-Demand-Anbieter Crunchyroll angeboten. Das heißt, dass ihr die Adaption ab diesem Zeitpunkt auch in Deutschland genießen könnt.

Das Werk entstand unter der Regie von Ryu Nakayama („Jujutsu Kaisen“) und für das Drehbuch zeichnet sich sein Kollege Yusuke Takeda („Jujutsu Kaisen“) verantwortlich. Das Design der Charaktere stammt von Kazutaka Sugiyama („Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation“), während das Devil Design Kiyotaka Oshiyama („Space Dandy“) übernimmt.

Als Art Director wurde niemand geringeres als Tatsuya Yoshihara engagiert, der euch vielleicht durch seine Arbeit an Black Cover bekannt ist. Chief Episode Director ist Makoto Nakazono („Jujutsu Kaisen“), wohingegen Yusuke Takeda („Vinland Saga“) als Art Director auf den Plan tritt. Die musikalische Untermalung stammt von Kensuke Ushio („A Silent Voice“).

Chainsaw Man: Zur Handlung

Der abgedrehte Anime handelt von dem jungen Mann Denji, der von seinem Vater nichts als Schulden geerbt hat und daher für Geld gegen Teufel kämpft, schreckliche Geschöpfe, die sich von Menschenfleisch ernähren und sich durch Blut der Menschen heilen können. Als Denji einem Teufel in Hundegestalt das Leben rettet, werden die beiden Freunde und Vertragspartner.

Doch ihre Beziehung wird noch enger, nämlich nachdem die Mafia den Helden in einen Hinterhalt lockt und dieser zusammen mit seinem dämonischen Hund von einem Teufel getötet wird. Das ungleiche Paar verschmilzt miteinander und fortan ist Denji dazu in der Lage, seine Arme und seinen Kopf zu Kettensägen werden zu lassen.

Mit dieser Macht wird er zum Sklaven der Regierung, die ihn zwingt, als Teil einer Spezialeinheit auf Teufelsjagd zu gehen, damit er nicht selbst getötet wird. Zur Seite stellt man ihm seinen Partner Aki, der einen Pakt mit einem Fuchsteufel geschlossen und seine ganze Familie bei einem Teufelsangriff verloren hat.