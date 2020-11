Die erfolgreiche Filmreihe Phantastische Tierwesen als Vorgeschichte zu J.K. Rowlings „Harry Potter“-Reihe verzögert sich mit der Produktion des 3. Teils erneut massiv nach hinten auf Ende 2022. An der anhaltenden Corona-Pandemie, die das Land noch immer fest im Griff hat, liegt es diesmal nicht – wenigstens nicht hauptsächlich. Der Grund ist vielmehr Grindelwald-Darsteller Johnny Depp.

Johnny Depp als Schwarzmagier Grindelwald in „Phantastische Tierwesen 2“ © Warner Bros. Pictures

Johnny Depp ist raus: Grindelwald wird neu besetzt

Der US-Schauspieler macht derzeit eher negative Schlagzeilen, da er sich seit Jahren einen ziemlich unschönen und medialen Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Amber Heard liefert und zuletzt vor Gericht auch gegen die Presse Rückschläge hinnehmen musste. Das Filmstudio Warner Bros. Pictures hat bislang an seinem Hauptdarsteller für „Phantastische Tierwesen“ festgehalten. Doch nun scheint es den Verantwortlichen zu reichen und um noch mehr Schaden an dem „Harry Potter“-Franchise abzuwenden, wurde Johnny Depp gebeten, von der Produktion zurückzutreten – was der Schauspieler online bestätigte.

Das Studio hat keine Zeit verloren und sich bereits auf die Suche nach einem Ersatz für die Rolle des bösartigen und gefährlichen Schwarzmagiers Gellert Grindelwald, Gegenspieler von Zauberer Albus Dumbledore (Jude Law) und dem Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne). Nur wenige Stunden nach Depps Ausstieg wird bereits ein erster Name gehandelt: Mads Mikkelsen.

Wird Mads Mikkelsen zum neuen Grindelwald? © Polyband

Wird Mads Mikkelsen zum neuen Grindelwald-Darsteller?

Laut US-Berichten nach soll der beliebte dänische Schauspieler und vielfacher Bösewicht-Darsteller zahlreicher Filme, wie im Bond-Film „Casino Royale“ (2006), in „Phantastische Tierwesen“ den Part von Grindelwald übernehmen. Mit ein wenig Magie dürfte man auch die äusserliche Verwandlung irgendwie in der Story erklären können. Schließlich trat Grindelwald im ersten Film der Reihe in der Erscheinung von Colin Farrells Zauberer und einflussreicher Auror Percival Graves der MACUSA – Magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika auf, bevor er von Newt enttarnt wurde. Der Rest dürfte bekannt sein.

Ob Mads Mikkelsen tatsächlich den Part bekommt, bleibt abzuwarten. Dafür spricht, dass den Berichten nach er die erste Wahl von Regisseur David Yates sein soll. Yates hat schon einige „Harry Potter“-Filme erfolgreich in Szene gesetzt und wird auch die Regie sämtlicher Filme übernehmen.

Phantastische Tierwesen 3 kommt erst 2022 in die Kinos

Die auf insgesamt fünf Filme ausgerichtete Reihe „Phantastische Tierwesen“ basiert auf einer Idee der „Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling, die auch sämtliche Drehbücher selbst schreiben wird. Für den dritten Teil erhält sie tatkräftige Unterstützung von dem langjährigen „Harry Potter“-Drehbuchautor und Produzenten Steve Kloves.

Einen weiteren bitteren Nachgeschmack hat die Grindelwald-Umbesetzung dennoch: Nachdem sich Johnny Depp offen und ehrlich gezeigt hat, dem Wunsch des Studios selbstverständlich nachzukommen, wird nun bekannt, dass der Hollywoodstar dennoch für die Produktion mit einer Millionen-Gage bezahlt wird – auch wenn er nur eine winzige Szene drehen wird.

Demnach hat der Schauspieler einen – in Hollywood durchaus üblichen – „Pay or Play“-Vertrag mit dem Studio abgeschlossen, der auch beim nicht zu Stande kommen dem Darsteller eine fest vereinbarte Gage zugesteht. Demnach streicht Johnny Depp satte 10 Millionen US-Dollar ein, obwohl er im Film nicht mitspielen wird.

