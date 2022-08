Sonic the Hedgehog 3: Starttermin für den dritten Film veröffentlicht

Noch während Sonic the Hedgehog 2 im Frühjahr 2022 in den Kinos lief, gab es grünes Licht für einen dritten Teil. Nun wurde der Starttermin für Sonic the Hedgehog 3 bekannt gegeben.

Sonic the Hedgehog: Vom Spieleklassiker zum Filmheld

Die erste Verfilmung des Videospielklassikers ging vor zwei Jahren an den Start und entpuppte sich als großer Erfolg für Paramount Pictures. So war es nicht verwunderlich, dass kurze Zeit später ein zweiter Teil angekündigt wurde.

Wer bei Sonic the Hedgehog 2 geduldig bis zum Ende des Abspanns wartete, bekam bereits einen kleinen Vorgeschmack auf Teil 3. So gab es beispielsweise einen ersten Blick auf Shadow, die schwarze Version von Sonic, die sich Fans bereits seit dem ersten Teil gewünscht hatten.

Wie Drehbuchautor Patrick Casey damals verlauten lies, könnte Shadow für Sonic ein sehr viel härterer Gegner werden als es Knuckles war. Letzterer soll übrigens eine eigene Live-Action-Serie bekommen, die wohl im Laufe des kommenden Jahres an den Start gehen wird. Auch Director Jeff Fowler äußerte sich bereits dazu:

„Es befindet sich noch in einem frühen Stadium. Eines wusste ich, nachdem wir den Film beendet hatten: Die Leute werden diesen Charakter lieben. Im Moment liegt der Fokus nur darauf, die Leute zu begeistern und sie dazu zu bringen, die Fortsetzung zu sehen.“

Sonic the Hedgehog 3: Das ist bisher bekannt

Detaillierte Angaben zur Handlung gibt es bisher leider nicht. Neben dem konkreten Releasetermin, den 20. Dezember 2024, enthielt der am Montag veröffentlichte Tweet lediglich die Worte „schneller laufen, höher fliegen, und härter schlagen“.

Das gibt zwar noch nicht besonders viel her, lässt jedoch erneut auf ein Action-reiches Abenteuer des blauen Igels schließen. Sicher werden in den kommenden Monaten mehr Informationen zu „Sonic the Hedgehog 3“ auftauchen. Jim Carrey, der im zweiten Teil Dr. Robotnik verkörperte, wird nach eigenen Aussagen wohl nicht mit von der Partie sein.

Auch ist mit dem 20. Dezember 2024 der Starttermin für die US-amerikanischen Kinosäle gemeint. Der Release für den europäischen Markt dürfte jedoch nicht sehr viel später sein, wie bisherige Erfahrungen zeigen.