Sonic 2: Der Nachfolger zum Kinofilm erhält Verstärkung von Idris Elba als Knuckles

Fast genauso schnell wie der blaue Igel hat die Neuigkeit die Runde gemacht, dass Schauspieler Idris Elba im zweiten Sonic-Kinofilm Knuckles seine Stimme leiht. Die Info stammt von Elba selbst, der auf Twitter ein mehr als eindeutiges Bild postete.

Dass der Sonic-Film einen Nachfolger erhält steht schon seit einiger Zeit fest und Anfang des Jahres kündigte man dann an, dass der blaue Igel noch 2022 in die Kinos rennen wird. Der Tweet von Idris Elba macht nun neugierig auf weitere Charaktere. Der Schauspieler trat zuletzt neben „Fast & Furios“ auch in The Suicide Squad auf.

Idris Elba als Knuckles… wer kommt als nächstes?

Einige zweifeln zwar noch, Elbas Tweet dürfte aber wohl kein anderes Urteil zulassen. Der Schauspieler postete ein Bild mit der behandschuhten Hand und den charakteristischen Stacheln Knuckles, auch der rote Arm beweist, um welchen Igel es geht. Davon abgesehen sind wohl spätestens die beiden Hashtags „Sonic2“ und „Knuckles“ die letzten Hinweise, die man braucht, um eins und eins zusammenzuzählen.

Der Tweet des Schauspielers bringt Fans nun natürlich ins Grübeln: Sonics treuen Kumpel Tails durften wir bereits im ersten Teil bewundern und da nun auch Knuckles für den zweiten Sonic-Film bestätigt wurde, bleibt es spannend, wer noch den Ring betreten darf. Der pinkhaarige Igel Amy vielleicht? Oder sogar der Hase Cream?

Auch in Sachen Antagonist*innen hat das Universum des blauen Igels einiges zu bieten, schließlich trat im ersten Film nur Dr. Robotnik auf. Zur Handlung des Nachfolgers ist zwar noch nichts bekannt, mit Shadow, Rouge, Chaos und vielen mehr steht aber noch eine bunte Riege wüster Widersacher*innen zur Verfügung.

Wer dem Cast an Charakteren beitritt, bleibt also spannend. Spätestens 2022 wissen wir mehr, wenn Sonic durch die Kinosäle flitzt. Verfolgen die Macher des Films weiterhin eine Marketingstrategie wie mit Idris Elba, dann vermutlich auch schon früher.