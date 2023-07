One Piece auf Netflix: Starttermin der Live-Action-Adaption ist schon in wenigen Wochen

Worum geht es in der Serie? In den acht Episoden wird die Gründung der Strohhutpirat*innen nacherzählt. Wir sehen Ruffy, Nami, Zorro, Sanji und Lysop , wie sie sich zu einer Bande zusammenraufen.

Das günstigste Abo gibt es schon für 4,99 Euro monatlich, allerdings müsst ihr euch dann auf Werbung einstellen. Leider bietet Netflix derzeit kein Probe-Abo an, in dem ihr die Serie vielleicht durchgeschaut hättet.

Die Folgen werden nicht wöchentlich, sondern alle auf einmal zur Verfügung stehen . So könntet ihr die Serie an nur einem Tag durchschauen, wenn ihr die Ausdauer und Zeit dazu habt.

Wann beginnt die Serie auf Netflix? „One Piece“ startet am 31. August 2023 auf Netflix . An diesem Termin wird die komplette erste Staffel zu sehen sein. Die Staffel umfasst acht Folgen.

Die Live-Action-Adaption zu One Piece setzt schon im kommenden Monat die Segel. In der Serie werden die Anfänge der Strohhutbande mit echten Schauspieler*innen nacherzählt. Damit ihr den Starttermin der Serie nicht verpasst, verraten wir euch, wann ihr euch bereithalten solltet.

