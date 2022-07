God of War Ragnarök: Map der Jötnar Edition zeigt, wohin die Reise geht

Vor wenigen Tagen zeigte Sony Santa Monica neben der God of War Ragnarök Collector´s Editon auch die Jötnar-Edition. Außer Rafael Grassetti (Santa Monica Studio Art Director) stand niemand Geringeres als Ryan Hurst (Thor) parat, um hinter die Türen des Knowledge-Keeper-Schreins zu schauen.

Wenngleich die meisten Herzen bereits beim Anblick auf Mjölnir (Thors Hammer) einen Takt schneller schlagen, verschafft die beiliegende Stoffkarte dem einen oder anderen Auge ein göttliches Funkeln. Abgesehen von der künstlerischen Perfektion bekommen wir mit dem bedruckten Stück Stoff einen ersten Einblick, wohin es Kratos und Atreus in „God of War Ragnarök“ verschlagen wird.

Mit God of War Ragnarök durch die Neun Welten

Die Yggdrasil-Stoffkarte ist exklusiv in der Jötnar Edition enthalten und zeigt erstmals alle neun Reiche. Jeder Abschnitt der Karte enthält kleine Hinweise für jedes Gebiet. Man mutmaßt über eine feurige Gestalt in Muspelheim, bei der es sich um den Feuerriesen Surtur handeln könnte. Zudem kann man in Vanaheim einen Blick auf Noatun erhaschen – die Küstenhütte des Meeresgottes Njörd.

Auch Bifrost ist deutlich zu erkennen. Die Regenbogenbrücke verbindet Asgard und Midgard und ist für Ragnarök nicht unbedeutend. Kleiner mythologischer Spoiler: Zur Götterdämmerung (aka Ragnarök) überqueren die Feuerriesen Bifröst, die daraufhin zusammenstürzt.

Die Runen in der oberen linken Ecke berichten von den Zwergenbrüdern Brok und Sindri:

„Für Brok und Sindri und ihre Ambitionen, die größten Schmiede der Welt zu werden, war die Ausbildung in ihrem zwergischen Heimatreich nur der Anfang ihres Weges. Sicher, sie schufen Wunder wie Draupnir und den Umhang aus Federn, aber wahres Genie erfordert eine breite Ausbildung. Sie suchten es in allen neun Reichen sowie in dem Raum zwischen dem großen Weltenbaum Yggdrasil und übertrafen ihre früheren Kreationen mit dem Hammer Mjolnir und der großen Leviathan-Axt. […]“

Während Kratos und Atreus in ihrem ersten gemeinsamen Abenteuer alles über die Neun Reiche erfahren, konnten sie lediglich einen Bruchteil davon besuchen. Ihre Reise führte sie neben Midgard durch Alfheim, Helheim, Jotunheim, Muspelheim und Niflheim. Vanaheim, Svartalfheim und Asgard waren damals leider noch gesperrt.

Mit der Yggdrasil-Stoffkarte haben wir also einen ersten Einblick in die Welten von „God of War Ragnarök“ erhalten. Es bleibt nun abzuwarten, bis das göttliche Epos am 9. November 2022 erscheint und wir uns selbst mit Kratos und Atreus auf die Reise durch die Neun Reiche der nordischen Mythologie machen können.