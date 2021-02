God of War Ragnarök erscheint wohl nicht mehr 2021

Weiteres Anzeichen für eine Verschiebung: Seit der Enthüllung von „God of War 2“ gab es keinerlei neue Infos mehr, geschweige denn erstes Bildmaterial. Und die Enthüllung selbst war schon nur ein kurzer, kryptischer Teaser .

Verdächtig, „God of War Ragnarök“ erwähnte Jim Ryan überhaupt nicht: Wir gehen nicht davon aus, dass er einen so wichtigen Triple-A-Titel einfach vergisst. Offensichtlich steht noch nicht fest, ob Kratos neues Abenteuer erst 2022 kommen dürfte, aber einen Release für 2021 bestätigen wollte Ryan jedenfalls nicht. Vielleicht werden wir den Titel erst nächstes Jahr spielen dürfen.

Nicht aufgezählt wurden von Jim Ryan allerdings: Gran Turismo 7 und God of War Ragnarök .

„God of War Ragnarök“ wird wohl nicht mehr 2021 erscheinen, wie ursprünglich angekündigt. Grund zur Sorge ist ein Interview , das PlayStation-Chef Jim Ryan mit dem GQ-Magazin führte.

Red Dead Redemption 2 und God of War Ragnarok könnten spezielle Verbindung haben

God of War Ragnarok könnte für PS4 und PS5 erscheinen

Wird God of War 2 Ragnarok gar nicht PS5-exklusiv?

God of War 2: YouTuberin Alanah Pearce schreibt wohl an Story mit

God of War Ragnarok wurde bereits vor über einem Jahr angekündigt

God of War 2: Was erwartet uns in dem Sequel für die PS5?