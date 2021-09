God of War Ragnarok: Darum ist Thor eine menschliche Mauer und kein Bodybuilder

In God of War Ragnarok werden es Kratos und Atreus mit Thor zu tun bekommen. Der Donnergott wurde im Vorgänger von 2018 bereits angeteast, seit dem richtigen Reveal des Spiels im PlayStation Showcase haben wir nun aber ein erstes genaues Bild von Thor.

Wie sofort ersichtlich ist, wird er sich im Aussehen signifikant von dem Bild unterschieden, das in der heutigen Popkultur vorherrscht. Die Hintergründe dazu beleuchten nun Director Eric Williams und Creative Director Cory Barlog.

God of War-Thor nah an Mythologie angelehnt

Es hat nichts mit Marvel’s Interpretation zu tun: Ja, Thor erinnert in Ragnarok stark an den fülligen Thor gespielt von Chris Hemsworth, der in einigen Szenen von „Avengers Endgame“ vorkam. Das ist keine Hommage, sondern die Entwickler haben Thors Design absichtlich näher an das Original aus der nordischen Mythologie angelehnt, der halt stämmiger gebaut ist und keinen durchtrainierten Beachbody wie sonst in den Marvel-Filmen besitzt.

Anstelle eines Bodybuilders bekommen wir es also mit einem Gott mit Wampe zu tun, der sich auch sonst stark vom bekannten muskelbepackten Hemsworth-Thor aus dem Marvel-MCU unterscheidet.

So sieht Thor in God of War Ragnarok aus. © Sony Santa Monica/Sony Interactive Entertainment

Im Interview gehen die beiden führenden Köpfe der GoW-Reihe seit dem Reboot, Eric Williams und Cory Barlog, näher auf das Design des Donnergottes ein und warum der Donnergott in Ragnarok gerade so aussieht. Dazu äußert Williams:

„Wir wollten ihn als großen Mann. Marvel’s Interpretation von ihm ist eine Sache und sie ist interessant. Wir wollten aber ein wenig tiefer in die Mythologie an sich gehen.“

God of War Ragnarok: Das Ende der nordischen Saga wird eingeläutet

Thor ist in Ragnarok eine menschliche Mauer

Thor hat Wampe und das ist gut so: Williams hat dazu Einflüsse aus seinem persönlichen Leben einfließen lassen, denn er kennt einige Menschen mit einer ähnlichen Statur wie Ragnaroks Thor. Dabei strahlen sie sofort eine gewisse Präsenz aus, die aber nicht von Muskeln stammt. Sie seien einfach eine menschliche Mauer. Und Thor sei dementsprechend ebenfalls wie eine Mauer – nur eben als Gott.

Barlog fügt hinzu:

„Ich denke, es liegt etwas Fantastisches darin, dass nicht jeder dieser Muskel-Hulk sein muss, um trotzdem fantastisch, mächtig und furchteinflößend zu sein.“

„God of War Ragnarok“ erscheint 2022 für PS5 und PS4. Mit dem zweiten Abenteuer im Reich Odins wird die nordische Saga sein Ende finden, wie bestätigt wurde. Außerdem werden Kratos und Atreus diesmal alle Welten der Nine Realms besuchen können – inklusive Asgard. Hier könnt ihr den neuesten Trailer zum PlayStation-Blockbuster ansehen.