God of War Ragnarok: Das Ende der nordischen Saga wird eingeläutet

In God of War Ragnarok erwartet uns das Ende der nordischen Saga, denn die Vernichtung der Götterwelt wird damit endgültig eingeläutet. Kratos wird sich danach also wohl andere Götter-Mythologien zum Zerstören suchen müssen.

God of War Ragnarok: Die Apokalypse wird geschehen

„God of War Ragnarok“ wurde im PlayStation Showcase als großes Highlight erstmals richtig vorgestellt. Im Anschluss an das Reveal bestätigte der neue Director Eric Williams (Cory Barlog gibt die Axt weiter), warum der Name des Spiels nicht von ungefähr kommt.

Er bestätigt, dass das namengebende Ragnarök im neuen Kratos-Abenteuer definitiv geschehen werde:

„Du kannst das Spiel nicht Ragnarok nennen und es nicht geschehen lassen. Es wird im Spiel passieren und wir werden die nordische Saga abschließen.“

Das Ende der nordischen Mythologie

Ragnarök wird als der Untergang der nordischen Götterwelt verstanden. Das Ereignis stellt die große Apokalypse der nordischen Mythologie dar. Damit verabschieden sich auch die Vermutungen um eine Trilogie, nach dem zweiten Teil des Reboots wird mit Thor, Odin und Co. also Schluss sein.

Wie es danach mit Kratos und Atreus weitergehen wird: Das steht erstmal in den Sternen. Die Reihe gilt aber als eine der ikonischsten PlayStation-Franchises überhaupt und wird danach wohl in einer anderen Mythologie weitergehen.

Erster Trailer zu Ragnarok veröffentlicht

Aber erst einmal freuen wir uns auf „God of War Ragnarok“, das im nächsten Jahr erscheinen wird. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber der erste Gameplay-Trailer lässt die Vorfreude schon einmal steigen. Nachfolgend findet ihr den Reveal-Trailer und in diesem Artikel alle Infos zum Spiel aus dem gestrigen PlayStation Showcase.