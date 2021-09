God of War Ragnarok: Cory Barlog ist nicht mehr Creative Director und gibt die Axt weiter

Cory Barlog ist der führende kreative Kopf hinter dem God of War-Reboot von 2018. Beim Nachfolger sitzt er allerdings nicht mehr auf dem „Regiestuhl“ – aber das hat Tradition.

Cory Barlog bei God of War Ragnarok nicht Director

Cory Barlog ist aus der „God of War“-Reihe nicht mehr wegzudenken. Der amerikanische Videospielentwickler war sowohl beim zweiten Teil der Reihe als auch beim Reboot für die PS4 als Director tätig und legte so obendrein die Schienen für den kommenden Nachfolger Ragnarok. Dafür wird er allerdings nicht mehr die Entwicklung leiten. Das wurde im Entwicklergespräch im Anschluss des PlayStation Showcase 2021 enthüllt. Was erstmal sehr überraschend klingt, hat aber tatsächlich Tradition bei Sony Santa Monica.

Wer ist der Director bei God of War Ragnarok? Eric Williams übernimmt bei Ragnarok den Director-Posten von Cory Barlog und tritt damit wahrlich in große Fußstapfen. Immerhin wurde das PS4-Reboot von Kritikern und Fans in den Himmel gelobt und mit Höchstwertungen überschüttet und gilt als ein Meilenstein der Videospiel-Geschichte. Williams möchte aber den Geist des Vorgängers weiterführen und die Geschichte weitertragen.

Eric Williams ist sehr versiert mit der „God of War“-Reihe. Er arbeitet schon seit vielen Jahren bei Sony Santa Monica und war in der Entwicklung aller Kratos-Abenteuer beteiligt, nun darf er sich erstmals als Director behaupten.

Und was macht Barlog? Er ist weiterhin als Produzent an Bord und hat natürlich ein Auge auf die Entstehung des neuen Kratos-Abenteuers. Im Gespräch offenbarte Barlog, dass es eine extreme, mentale Belastung sei, für ein solches Mammutprojekt verantwortlich zu sein, darum gibt er die Leviathanaxt nun weiter.

Wechselnde Directors bei God of War sind quasi Tradition

Es ist kaum zu glauben, aber es ist fast schon Tradition bei „God of War“, dass der Director häufig wechselt. Nie wurden zwei Teile hintereinander unter demselben Director geschaffen. Noch krasser: Die bislang sechs Hauptteile (Ascension als Prequel mitgerechnet) hatten fünf verschiedene Directors. Nur Barlog leitete die Entwicklung zweimal – bei „God of War 2“ und „God of War (2018)“. Und dennoch (oder gerade deswegen?) brachte die Reihe rund um Kratos jedes Mal gefeierte und beliebte Ableger heraus.