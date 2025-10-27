Ghost of Tsushima – Steam Deck Update bringt neue Funktionen und Verbesserungen

Ghost of Tsushima, das gefeierte Action-Adventure von Sucker Punch Productions, hat überraschend ein Update auf Steam erhalten, das für viele Spieler bemerkenswerte Änderungen mit sich bringt. Ursprünglich im Juli 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht, erzählt das Spiel die packende Geschichte von Jin Sakai, einem Samurai, der die Insel Tsushima während der ersten Mongoleninvasion Japans verteidigen muss. Mit dem neuen Patch 8 ist Ghost of Tsushima nun für das Steam Deck verifiziert, was zahlreiche Optimierungen und Fehlerbehebungen umfasst.

Die neuesten Änderungen im Patch 8

Was bringt das neue Update für Steam Deck Nutzer? Ghost of Tsushima ist jetzt offiziell für das Steam Deck verifiziert, allerdings nur im Einzelspielermodus. Der Patch 8 führt eine spezielle Grafikeinstellung für das Steam Deck ein und bietet verschiedene Optimierungen der Benutzeroberfläche. Diese Anpassungen sollen das Spielerlebnis auf dem Steam Deck verbessern und die Performance des Spiels unterstützen.

Welche weiteren Änderungen gibt es? Neben der Steam Deck Verifizierung hat der Patch 8 auch die Spielmodi von Ghost of Tsushima aufgeteilt. Der Online-Multiplayer-Modus Legends ist nun als separates DLC verfügbar, das kostenlos heruntergeladen werden kann, wenn du bereits die Director’s Cut-Version besitzt. Dies ermöglicht es neuen Spielern, sich auf den Multiplayer-Modus zu konzentrieren, ohne den Einzelspieler-Inhalt herunterzuladen.

Technische Verbesserungen und Neuerungen

Wie wirkt sich das Update auf die technische Performance aus? Eine bedeutende technische Neuerung ist die Aktualisierung von AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR) auf Version 3.1.4. Diese Änderung soll die Leistung der PC-Version von Ghost of Tsushima erhöhen und insbesondere den Steam Deck Nutzern zugutekommen. Wenn du eine AMD Radeon RX 9000 Serie GPU besitzt, kannst du Ghost of Tsushima jetzt zwingen, FSR 4 Upscaling über die Treibersoftware von AMD zu verwenden, was im Spielmenü und Launcher angezeigt wird.

Gibt es weitere Bugfixes? Ja, der Patch 8 behebt auch einen Audiobug, der während der Mission „Ewiger blauer Himmel“ bei einigen Spielern auftrat, sowie einen Absturz, der mit Steam Input zusammenhängt. Diese Fehlerbehebungen tragen dazu bei, ein stabileres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Die Bedeutung für die Gaming-Community

Wie reagieren die Spieler auf die neuen Updates? Die Community hat die neuen Updates positiv aufgenommen, insbesondere die Verifizierung für das Steam Deck und die Trennung der Spielmodi. Dies bietet dir als Spieler mehr Flexibilität und könnte das Interesse an Ghost of Tsushima erneut anfachen.

Was bedeutet das für die Zukunft von Ghost of Tsushima? Während Ghost of Tsushima von seinem Nachfolger Ghost of Yotei überschattet wird, bleibt es eines der besten Titel von Sucker Punch. Die neuesten Updates und technischen Verbesserungen könnten das Spiel für neue Spieler attraktiver machen und es in der Gaming-Community weiterhin relevant halten.

Was denkst du über die neuen Updates und die Verifizierung von Ghost of Tsushima für das Steam Deck? Lass es uns in den Kommentaren wissen!