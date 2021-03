Ghost of Tsushima ist einer der größten Hits aus dem vergangenen Gaming-Jahr und das First-Party-Exclusive von Sucker Punch erfreut sich immenser Beliebtheit. Über 50 Prozent der Spieler haben das Samurai-Abenteuer tatsächlich durchgespielt und bewiesen damit deutlich mehr Durchhaltevermögen als bei Mega-Hits wie Assassin’s Creed, The Witcher 3 oder Red Dead Redemption 2.

Open World-Games werden oft abgebrochen, aber bei Ghost of Tsushima haben Spieler großes Durchhaltevermögen

„Ghost of Tsushima“ fesselt die Spieler mit seiner beeindruckenden Open-World, meisterhaften Kampfsystem und kurzweiligen Handlung rund um die Mongoleninvasion auf der feudalen Insel Tsushima. Wo bei anderen Open-World-Games oft mitten in der Story abgebrochen wird, halten über die Hälfte der Spieler, die „Ghost of Tsushima“ beginnen, wirklich bis zu den Credits durch und beenden das Spiel.

Der Anteil ist deutlich größer als bei anderen Open-World-Titeln: Denn vergleicht man die Abschlussraten von Trophäen miteinander, dann wird klar: „Ghost of Tsushima“ ist ganz vorne mit dabei. Nur Marvel’s Spider-Man hat ein noch höherer Anteil an Spielern durchgespielt.

Diese Liste zeigt an, wie viel Prozent der Spieler jeweils die Trophäe verdient haben, die zum Abschluss der Story vergeben wird:

Marvel’s Spider-Man – 50.8 %

Ghost of Tsushima – 50.2 %

Assassin’s Creed Origins – 38.2 %

Far Cry 5 – 36.7 %

Days Gone – 34.7 %

Horizon Zero Dawn – 34.1 %

Assassin’s Creed Odyssey – 30 %

The Witcher 3 – 29.8 %

Death Stranding – 28.6 %

Red Dead Redemption II – 28.2 %

Watch Dogs 2 – 24.9 %

Assassin’s Creed Valhalla – 19.8 %

Warum ein Game nicht durchgespielt wird, kann verschiedenste Gründe haben: Wahrscheinlich fanden einige die Open World oder die Handlung nicht spannend genug oder verirrten sich zu sehr in Nebenaktivitäten. Viel Inhalt bieten immerhin alle Games, die in der Liste vertreten sind.

Beachtet: Es ist nur ein prozentualer Vergleich

Die Zahlen sind ohnehin nicht ganz realistisch, da nicht jeder seine oder ihre Trophäen-Daten synchronisiert. Die richtigen Anteile dürften also sogar alle etwas höher liegen. Zudem muss bedacht werden, dass es sich hierbei eben nur um prozentuale Anteile handelt. „Ghost of Tsushima“ konnte sich seit seinem Release im Juli 2020 zwar über 5 Millionen Mal verkaufen, wird damit aber dennoch von „Red Dead Redemption 2“ in den Schatten gestellt (über 35 Millionen Kopien).

Nichtsdestotrotz bilden diese Anteile sehr gut ab, dass „Ghost of Tsushima“ im Verhältnis seine Spieler deutlich besser an den Controller fesseln kann als andere große Open World-Games, bei denen Spieler noch vor den Credits aufgeben. Den Entwicklern Sucker Punch gebührt großes Lob, da „Ghost of Tsushima“ eine ganz neue IP für das amerikanische Studio ist. Wir dürfen gespannt sein, ob sogar an einem zweiten Teil gewerkelt wird.