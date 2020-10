Eine Möglichkeit, um sich zum Release am 29. Oktober 2020 eine GeForce RTX 3070 zu kaufen, ist der Onlineshop von MediaMarkt. Hier wird die Karte in verschiedenen Custom-Modellen voraussichtlich am Release-Tag ab 14 Uhr angeboten.

Hinweis: Ähnlich wie beim Release der RTX 3080 und RTX 3090 wird die Nachfrage ab dem 29. Oktober um 14 Uhr wohl auch bei der RTX 3070 sehr hoch ausfallen. Möchtet ihr die Karte also frühestmöglich in den Händen halten, raten wir euch blitzschnell zu sein und bei den verschiedenen Händlern, möglichst vor der Release-Uhrzeit, auf Lauer zu gehen. Wo die RTX 3070 gerade verfügbar ist, werden wir euch hier auf PlayCentral und in dieser Übersichts-News, die wir regelmäßig aktualisieren, mitteilen.

Das erste Custom-Modell der RTX 3070 von Zotac und Gigabyte ist bereits bei MediaMarkt verfügbar und kann bestellt werden.

Ab wann kann ich die RTX 3070 kaufen?

Ihr könnt die RTX 3070 laut am Donnerstag, den 29. Oktober um 14 Uhr kaufen.

Wie viel kostet die RTX 3070?

Die Founders Edition der RTX 3070 wird Nvidia für 499 Euro anbieten. Die Custom Designs liegen voraussichtlich bei Preisen zwischen 600 und 700 Euro.

Geforce RTX 3070 im Detail

Die Nvidia GeForce RTX 3070 läuft mit dem Ampere GA104 GPU und verfügt über 5.888 CUDA-Kerne verteilt auf 46 Streaming-Prozessoren und basiert auf derselben Architektur wie die RTX 3080 und die RTX 3090. Laut ersten Testberichten bietet die RTX 3070 eine Leistung, die weitestgehend auf demselben Level der RTX 2080 Ti bei 4K liegt. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis, da das Flaggschiff der letzten Generation zu einem Preis von 1.200 Euro auf den Mark kam.

Wo kann ich die GeForce RTX 3070 kaufen?

Die RTX 3070 wird bei verschiedenen Händlern angeboten. Wir empfehlen euch einen Blick in den Onlineshop von Saturn, Alternate, MediaMarkt und Amazon zu werfen.