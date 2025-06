Gears of War: Reloaded bestätigt für Steam Deck – Spielspaß für unterwegs

Im Jahr 2025 wird eines der größten Xbox-Spiele bereits als Steam Deck-kompatibel bestätigt, und das Spiel ist noch nicht einmal erschienen. Es handelt sich um Gears of War: Reloaded, ein Remaster des ursprünglichen Gears of War-Spiels. Das Jahr 2025 war bisher eher enttäuschend für Xbox Game Studios, aber es gibt noch viele Möglichkeiten, um die Dinge zu verbessern. Mit Spielen wie Gears of War: Reloaded, Keeper, Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2 in der Pipeline, die alle noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen, gibt es Hoffnung auf mehr Erfolg.

Was bedeutet Steam Deck Verifizierung?

Was bedeutet es, dass ein Spiel für das Steam Deck verifiziert ist? Wenn ein Spiel für das Steam Deck verifiziert ist, bedeutet dies, dass Valve das Spiel getestet hat und bestätigt, dass es auf der tragbaren Konsole von Anfang bis Ende funktioniert. Es läuft reibungslos sowohl mit dem integrierten Display als auch den Bedienelementen des Steam Decks, ohne dass du als Benutzer etwas konfigurieren musst.

Gears of War: Reloaded wurde bereits Monate vor seinem Release als Steam Deck-kompatibel bestätigt. Dies ist ein bedeutender Schritt, da es bedeutet, dass du das Spiel unterwegs auf der beliebten tragbaren Konsole genießen kannst.

Details zu Gears of War: Reloaded

Was bietet das Remaster von Gears of War? Gears of War: Reloaded ist ein Remaster des ersten Gears of War-Spiels, das am 26. August 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen wird. Es bietet 4K-Auflösung und 60 FPS für die Kampagne sowie 120 FPS für die Mehrspielermodi. Alle zuvor veröffentlichten Inhalte des ersten Remasters, Gears of War: Ultimate Edition, sind von Anfang an enthalten. Zudem unterstützt das Spiel Cross-Platform-Play und vollständige plattformübergreifende Fortschritte.

Die Entwicklung des Spiels wurde von The Coalition, Sumo Digital und Disbelief gemeinsam durchgeführt und nutzt die Unreal Engine 3, um die Grafik, Leistung und plattformübergreifende Funktionalität zu modernisieren. Die Reaktionen auf die Beta-Versionen und Trailer waren positiv, mit Lob für die verbesserte visuelle Wiedergabetreue und Leistung.

Steam Deck: Eine populäre Wahl

Warum ist das Steam Deck so beliebt? Das Steam Deck hat sich seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 als äußerst vielseitig erwiesen. Es unterstützt sowohl native Linux-Spiele als auch Spiele, die über Proton, eine Kompatibilitätsschicht für Windows-Spiele, laufen. Trotz einiger Kritik an der Akkulaufzeit hat das Steam Deck einen bemerkenswerten kommerziellen Erfolg erzielt und Millionen von Einheiten verkauft.

Die Möglichkeit, Spiele wie Gears of War: Reloaded unterwegs zu spielen, bietet eine neue Dimension des Gamings. Valve hat mit dem Steam Deck einen neuen Standard für tragbares Gaming gesetzt, der die Gaming-Community begeistert.

Was bedeutet das für dich?

Die Verfügbarkeit von Gears of War: Reloaded auf dem Steam Deck bedeutet, dass du eines der aufregendsten Spiele des Jahres 2025 auf einer tragbaren Konsole genießen kannst. Mit der Bestätigung der Kompatibilität kannst du sicher sein, dass das Spielerlebnis nahtlos und qualitativ hochwertig ist.

Was hältst du von der Verfügbarkeit von Gears of War: Reloaded auf dem Steam Deck? Wird dies deine Entscheidung beeinflussen, das Spiel zu kaufen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!