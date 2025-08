Game of Thrones-Fans aufgepasst – Diese Serien sind die perfekten Alternativen!

HBOs Game of Thrones hat während seiner acht Staffeln von 2011 bis 2019 die TV-Landschaft nachhaltig geprägt. Basierend auf George R. R. Martins Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer zeigt die Serie die politischen Intrigen edler Familien, die um den Eisernen Thron kämpfen. Dieser dynastische Konflikt fesselte Zuschauer weltweit und machte Game of Thrones trotz einiger Kritiken zu einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten.

Angesichts des enormen Erfolgs von Game of Thrones wurden mehrere Spin-offs entwickelt, darunter House of the Dragon und die kommende Serie A Knight of the Seven Kingdoms. Diese Fortsetzungen sind ideal für alle, die die Fantasy- und Politikelemente von Game of Thrones vermissen. Doch es gibt auch andere Serien mit ähnlichen Themen, die es wert sind, entdeckt zu werden.

The Witcher

Warum ist The Witcher eine großartige Alternative zu Game of Thrones? The Witcher basiert auf der mittelalterlich inspirierten Buchreihe Wiedźmin des polnischen Autors Andrzej Sapkowski und feierte im Dezember 2019 auf Netflix Premiere. Die Serie wird bald ihre fünfte und letzte Staffel präsentieren. The Witcher folgt Geralt von Riva, einem magisch verbesserten Monsterjäger, der sich auf verschiedene Abenteuer begibt. Die historischen Themen ähneln denen von Game of Thrones, jedoch mit einem intimeren Fokus und einer kleineren Besetzung.

The Last Kingdom

Was macht The Last Kingdom sehenswert? Basierend auf Bernard Cornwells The Saxon Stories behandelt The Last Kingdom die Geburt Englands im 9. und 10. Jahrhundert. Die Serie folgt Uhtred von Bebbanburg und seiner inneren Zerrissenheit zwischen seiner angelsächsischen und dänischen Herkunft. Die historischen Erkundungen und epischen Schlachten erinnern stark an Game of Thrones. Die Serie erhielt während ihrer fünf Staffeln auf BBC Two und Netflix viel Lob und genießt ein ähnliches Ansehen wie Game of Thrones.

Black Sails

Welche Parallelen gibt es zwischen Black Sails und Game of Thrones? Black Sails spielt rund zwei Jahrzehnte vor den Ereignissen von Robert Louis Stevensons Schatzinsel und konzentriert sich auf die Abenteuer von Captain Flint während des Goldenen Zeitalters der Piraterie. Obwohl die Serie in einer maritimen Umgebung angesiedelt ist, bietet sie komplexe Charaktere, intrigante Geschichten und hochkarätige Actionsequenzen, die an Game of Thrones erinnern. Black Sails wird oft als das „Pirates Game of Thrones“ bezeichnet.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Wie steht The Rings of Power im Vergleich zu Game of Thrones? Die Serie, die 2022 auf Amazon Prime Video debütierte, spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen von Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Mit ihrem epischen Umfang, großen Ensemble und politischen Themen ist sie eine brillante Wahl für Game of Thrones-Fans. Trotz ihrer familienfreundlicheren Ausrichtung und einiger Tempo-Probleme bietet sie dennoch viel Unterhaltung.

Vikings

Warum solltest du Vikings ansehen, wenn du Game of Thrones vermisst? Inspiriert von den Sagen des legendären nordischen Helden Ragnar Lodbrok, zeigt Vikings dessen Aufstieg als Wikingerkrieger und späteren König. Die Serie bietet starke Charakterentwicklungen und epische Schlachten, die an Game of Thrones erinnern. Die vollständige Eintauchen in die nordische Kultur und Mythologie macht Vikings zu einer fesselnden Serie.

Rome

Was macht Rome zu einem Klassiker? Obwohl Rome eine der frühesten HBO-Serien war, bleibt sie ein herausragendes Werk. Die Serie, die im ersten Jahrhundert v. Chr. spielt, untersucht den Übergang des antiken Roms von der Republik zum Imperium. Mit einem Ensemble besetzt, bietet die Serie Themen von Ehrgeiz, Politik und Macht, die oft mit Game of Thrones verglichen werden.

Foundation

Wie verbindet Foundation Science-Fiction mit Game of Thrones-Elementen? Basierend auf Isaac Asimovs Foundation-Romanreihe bietet die Serie auf Apple TV+ eine weitreichende Erzählung mit Themen von politischer Dynastie und komplexen Familiengeschichten. Obwohl sie in der fernen Zukunft spielt, spiegelt sie die dynastischen Erzählungen und den Machtkampf wider, die auch in Game of Thrones zentral sind.

Welche dieser Serien ist dein Favorit? Teile es uns in den Kommentaren mit!