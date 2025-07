Frostpunk 2 kommt 2025 als Day-One-Titel in den Xbox Game Pass

Ein bedeutendes Sequel, Frostpunk 2, wird noch in diesem Jahr als Day-One-Spiel im Xbox Game Pass erhältlich sein. Der Xbox Game Pass hat sich durch seine Day-One-Spiele zu einem wichtigen Bestandteil der Xbox-Strategie entwickelt. Dies unterscheidet ihn deutlich vom PlayStation Plus, das zwar auch Day-One-Spiele bietet, jedoch in weitaus geringerem Umfang. Ob diese Strategie auf lange Sicht tragfähig ist, bleibt umstritten. Dennoch profitieren Abonnenten des Xbox Game Pass derzeit erheblich davon.

Was macht Frostpunk 2 besonders?

Welche Neuerungen bringt Frostpunk 2? Frostpunk 2, entwickelt von 11 Bit Studios, ist der Nachfolger des erfolgreichen Frostpunk aus dem Jahr 2018. Das Spiel kombiniert Städtebau mit Survival-Elementen und versetzt dich in die Rolle eines Anführers, der eine Stadt durch eine postapokalyptische Winterlandschaft leitet. Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet Frostpunk 2 die Möglichkeit, größere Städte zu bauen, indem du ganze Stadtbezirke errichtest, die jeweils spezifischen Funktionen dienen.

Die Handlung spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels in einer alternativen Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Als neuer Anführer von New London musst du die Stadt durch moralisch und politisch kontroverse Entscheidungen führen, um das Überleben zu sichern.

Xbox Game Pass und seine Vorteile

Warum ist der Xbox Game Pass so attraktiv? Der Xbox Game Pass bietet eine rotierende Bibliothek von Spielen, die heruntergeladen und gespielt werden können, solange das Abonnement aktiv ist. Für Abonnenten gibt es zudem Rabatte auf Spielkäufe. Die Strategie, neue Xbox Game Studios-Titel direkt bei Veröffentlichung im Game Pass zur Verfügung zu stellen, hat sich als erfolgreich erwiesen.

Frostpunk 2 wird ab dem 18. September 2025 für die Xbox Series X und S verfügbar sein. Solange das Spiel im Xbox Game Pass enthalten ist, können Abonnenten es mit einem Rabatt von 20 Prozent kaufen.

Was sagen die Kritiken?

Wie wurde Frostpunk 2 von der Community aufgenommen? Frostpunk 2 erhielt bei seiner Veröffentlichung eine solide Bewertung von 85 auf Metacritic, obwohl die Nutzerbewertungen auf Steam mit 75 Prozent etwas niedriger ausfielen. Dies deutet darauf hin, dass die Meinungen über das Spiel geteilt sind, wobei einige vielleicht höhere Erwartungen hatten.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als eine Weiterentwicklung des City-Survival-Genres und heben die komplexen moralischen und politischen Entscheidungen hervor, die du als Spieler treffen musst, um deine Stadt durch die Herausforderungen zu navigieren.

Langfristige Perspektiven des Xbox Game Pass

Wird der Xbox Game Pass weiterhin erfolgreich sein? Die Strategie von Microsoft, neue Spiele direkt bei Veröffentlichung im Game Pass anzubieten, hat viele Vorteile, insbesondere für Gamer, die regelmäßig neue Titel spielen möchten. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich diese Strategie langfristig auf die Spieleindustrie auswirkt und ob sie nachhaltig ist.

Für dich als Gamer bietet der Xbox Game Pass eine großartige Gelegenheit, neue Spiele zu entdecken, ohne den vollen Preis zahlen zu müssen. Die Möglichkeit, mit einem Abonnement auf eine große Spielbibliothek zuzugreifen, macht den Game Pass zu einem attraktiven Angebot.

Was hältst du von der Strategie des Xbox Game Pass? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare!