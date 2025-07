Flame Keeper ab Juli 2025 auf PS5 – Erkunde die Welt von Ignis!

Flame Keeper, ein bisher exklusives Spiel für die Nintendo Switch aus dem Jahr 2024, wird noch diesen Monat auf der PlayStation 5 erscheinen. Genauer gesagt, kannst du ab dem 25. Juli 2025 das actionreiche Rogue-lite auf deiner PS5 genießen. Der Preis im PlayStation Store wird voraussichtlich bei 11,99 Euro liegen, was mit den Preisen im Nintendo eShop, Epic Games Store und Steam übereinstimmt.

Das Spiel, entwickelt von Kautki Games und veröffentlicht von Untold Games, erlebte seinen vollständigen Release am 14. Juni 2024 auf PC und Nintendo Switch, nachdem es 2023 in den Early Access startete. Nun, ein Jahr später, erweitert Flame Keeper seine Plattformen und wird auch für die PS5 verfügbar.

Was erwartet dich in Flame Keeper?

Was ist Flame Keeper? Flame Keeper ist ein dynamisches Action-Rogue-lite, in dem dein Leben deine Währung ist. Du schlüpfst in die Rolle von Ignis, einem besonderen Stück glühender Kohle, das die ewige Flamme wiederherstellen muss. Dabei entziehst du deiner Figur das Leben. Es gilt, die perfekte Balance zwischen Fortschritt und Überleben zu finden, während du dich durch eine Welt aus Dunkelheit und Monstern kämpfst.

Der Titel bietet eine Spielzeit von etwa sieben Stunden, doch durch das Rogue-lite-Element lädt es zu vielfachem Durchspielen ein. Auf Metacritic hat das Spiel eine Bewertung von 67 erhalten, was die gemischte Aufnahme durch die Spieler widerspiegelt.

Exklusivität und Plattformen

Warum war Flame Keeper exklusiv für die Nintendo Switch? Es bleibt unklar, warum Flame Keeper ursprünglich nur auf der Nintendo Switch erschien, da keine offiziellen Abmachungen mit Nintendo bekannt sind. Vermutlich lag es an den zur Verfügung stehenden Ressourcen der Entwickler, doch eine offizielle Bestätigung gibt es hierzu nicht.

Interessanterweise erweitert sich nun die Reichweite des Spiels, indem es auf der PS5 veröffentlicht wird. Dies gibt noch mehr Spielern die Gelegenheit, in die spannende Welt von Ignis einzutauchen und ihre taktischen Fähigkeiten herauszufordern.

Wie stehst du zu Flame Keeper?

Was hältst du von dieser neuen Veröffentlichung auf der PS5? Wirst du Flame Keeper eine Chance geben? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!