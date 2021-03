Final Fantasy VII Remake Intergrade nutzt nicht alle PS5-Features

Der Titel wird dann wohl nach und nach optimiert, während wir in Final Fantasy 7 Remake Teil 2 dann voraussichtlich alle PS5-Features zum Start sehen werden, da die Weiterentwicklung des technischen Gerüsts sicherlich dann so für den Sequel-Teil übernommen wird.

So sei die Freischaltung aller PS5-Features zwar vorgesehen, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt . Und zwar in der 2. Hälfte von 2021 . Das liege daran, dass das Spiel von Grund auf neu entworfen werde, um es auf die PS5 zuzuschneiden.

Final Fantasy VII: Ever Crisis vereint alle FF7-Spiele in einer Vision – Advent Children das 1. Mal spielbar!

Final Fantasy 7: Was könnte Ever Crisis und The First Soldier bedeuten? – neue Marken (Update)