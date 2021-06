Final Fantasy Origin: PS5-Demo veröffentlicht, aber leider unspielbar

Square Enix hat im gestrigen Livestream zur E3 2021 ein neues Action-Spiel zu Final Fantasy angekündigt.

Mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin wird ein neuer Weg für die Reihe eingeschlagen. Damit vorab das Spiel großflächig getestet werden kann, gibt es jetzt eine PS5-Demo, die aber noch mit sehr großen Problemen zu kämpfen hat.

PS5-Demo zu Final Fantasy Origin ist fehlerhaft

Nach der Ankündigung von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wurde auch direkt bestätigt, dass eine PS5-Demo schon bald startet. Unerwähnt blieb dabei, dass die Testversion direkt nach der Show verfügbar war. Nach dem Herunterladen war aber der Hype bei Fans direkt gebremst, da diese Nachricht immer nach dem Start angezeigt wird:

Derzeit hilft es nicht, die Demo von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erneut herunterzuladen. Der Fehler scheint tief in den bereitgestellten Spieldaten verankert zu sein. Es ist also kein Fehler seitens der eigenen PS5 sondern von Square Enix und Sony.

Der Publisher ist sich den Problemen bewusst und hat bereits angekündigt, dass sie an einer Lösung arbeiten. Sobald diese verfügbar ist, wird sie auf den offiziellen Social Media-Kanälen geteilt. Ob ihr die Demo noch einmal herunterladen müsst, um den Fehler zu beheben, oder ob es nur ein Patch wird, ist unbekannt. Falls ihr die Testversion noch nicht geladen habt, solltet ihr warten, bis offiziell alles wieder funktioniert.

Falls die Demo wieder laufen sollte, wird sie nach jetzigen Informationen nur für kurze Zeit verfügbar sein. Ursprünglich war geplant, dass der Test bis zum 24. Juni gespielt werden kann – ob nach dem Fehler der Zeitraum verlängert wird, ist unbekannt, aber wahrscheinlich.

Ein erster Blick auf Final Fantasy Origin

Im Gegensatz zu den meisten Spielen der „Final Fantasy“-Reihe, wird „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ein reines Action-Spiel. Square Enix bezeichnet es als Action-Rollenspiel. Einen ersten Einblick ermöglicht der folgende Trailer:

Entwickelt wird der Action-Titel von Team Ninja und Koei Tecmo. Das Team ist vor allem bekannt für Ninja Gaiden und Nioh. Die ersten Infos zum Spiel haben wir für euch bereits zusammengetragen. „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erscheint 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.