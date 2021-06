Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – offizielle Ankündigung, Demo schon bald!

Im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Square Enix wurde ein neuer „Final Fantasy“-Titel angekündigt. Es ist ein Spin-off-Spiel, das den Namen „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ trägt.

Entwickelt wird das Ganze mit den Final Fantasy 7 Remake-Veteranen Tetsuya Nomura und Kazushige Nojima, die sich für die Grundidee verantwortlich zeigen. Allerdings wird es nicht von Square Enix selbst produziert, sondern von Produzent Jin Fujiwara und Director Daisuke Inoue unter Team Ninja – dem bekannten und beliebten Studio von Koei Tecmo Games. Team Ninja hat unter anderem Nioh zu verantworten.

Es handelt sich hierbei um eine ganz neue Vision des „Final Fantasy“-Franchise, die in 2022 für den PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 erscheint. Der finale Releasetermin wurde noch nicht kommuniziert. Den Ankündigungstrailer seht ihr hier:

Worum geht es in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin?

Allzu viel ist noch nicht über „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ bekannt. Die Webseite ist aktuell noch nicht erreichbar. Allerdings steht schon jetzt fest, dass es ein echtes Action-Spektakel werden könnte, wie wir es von Team Ninja gewohnt sind.

Inhaltlich bekommen wir es mit einer Dark-Fantasy-Welt zu tun, wie unter anderem der Teaser-Text und der Trailer andeutet:

„Ich möchte Chaos töten. Ich muss es. Es ist keine Hoffnung oder ein Traum. Es ist wie ein Hunger.“

Die blutigen Szenen im Trailer und die düstere Aufmachung, die der Protagonist „beinahe schmecken kann“, sind in jedem Fall passend und der andersartige Ansatz an die „Final Fantasy“-Reihe wird schnell ersichtlich.

Unsere Helden Jack, Ash, Jed © Square Enix

Wen spielen wir in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin? Es geht um den Protagonisten Jack, der mit seinen Verbündeten Ash und Jed fest dazu entschlossen ist, sich dem ominösen Chaos zu stellen. Deshalb öffnen sie die Tore zum Chaos-Schrein, während sie sich mit ihren Zweifeln konfrontiert sehen. Es heißt:

„Sind sie wirklich die Krieger des Lichts, die die Prophezeiung vorausgesagt hat?“

Und ein fieser Schurke steht ebenfalls schon fest. Der Ritter, der sich ebenfalls „dem Chaos stellte und nicht zurückkehrte“, hat nun wohl die Seiten gewechselt und wurde selbst zum Chaos: Garland.

Was der Titel am Ende bietet, werden wir final erst in 2022 erfahren. Allerdings gibt es schon bald eine Demo auf der PlayStation 5, die zum Testen einlädt. Die kostenlose Trial-Version wird am 24. Juni 2021 auf der PS5 freigeschaltet.