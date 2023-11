GTA 6: Die große Ankündigung steht kurz bevor – Insider packt über Rockstars Pläne aus

Der kühnste Traum aller Grand Theft Auto-Fans könnte bald Wirklichkeit werden. Laut Insiderinformationen steht die Ankündigung von GTA 6 kurz bevor.

Was Rockstar zur großen Enthüllung geplant hat und wann es so weit ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Insider leakt Details zur GTA 6-Ankündigung

Bei Rockstar Games wird ein riesiges Geheimnis um den Release von GTA 6 gemacht. Zum Spiel selbst gibt es nur lückenhafte Informationen, zur Veröffentlichung noch weniger.

Die Fans freuen sich sehr auf den Titel und versuchen aus jedem kleinen Hinweis einen Rückschluss auf das Spiel zu ziehen. Nun hat ein Insider aus Rockstars Reihen gegenüber Journalisten über die bevorstehende Ankündigung ausgepackt.

Noch diese Woche soll es so weit sein. Laut dem anonymen Hinweisgeber steht die Erstankündigung kurz bevor.

Was genau Rockstar zur Feier des Tages geplant hat, ist ebenfalls durchgesickert.

25 Jahre Rockstar Games: GTA 6-Ankündigung als Sahnehäubchen

Laut Insiderinformationen soll die Erstankündigung von GTA 6 bereits diese Woche von statten gehen. Die große Enthüllung wird das wohl aber noch nicht.

Für das Veröffentlichen von weiteren Informationen hat sich Rockstar einen besonderen Zeitraum ausgesucht. Im Dezember wird das Unternehmen 25 Jahre alt.

Zur Feier des viertel Jahrhunderts will Rockstar wohl den ersten offiziellen Trailer zu GTA 6 zeigen.

In der Vergangenheit ist durch große Leaks Bildmaterial an die Öffentlichkeit geraten, die das Spiel in einem frühen Entwicklungsstadium zeigten. Die Echtheit der Bilder wurde von Rockstar Games selbst bestätigt.

Die jugendlichen Hacker wurden bereits festgenommen und einem Richter vorgeführt.

Wie sicher die Informationen der Leaker sind, ist schwer zu beurteilen. Angeblich sollen die Personen aus dem näheren Umfeld von Rockstar kommen und Zugriff auf die Release-Pläne für GTA 6 haben.

Bloomberg hat einen Sprecher von Rockstar bezüglich des Wahrheitsgehalts der Informationen kontaktiert. Eine Antwort blieb allerdings aus.