GTA 6: Hacker leakt Gameplay und erpresst Rockstar Games

Ein neuer Leak gibt „GTA“-Fans Grund zur Hoffnung und Spekulation. Während Gamer weiter auf offizielle News seitens Rockstar Games warten, sickerten kürzlich zahlreiche Videos durch, die aus der Entwicklungsphase von GTA 6 stammen sollen.

Rockstar Games und Take Two halten sich bekanntermaßen bedeckt, was den Entwicklungsstand von GTA 6 betrifft. Dementsprechend groß war die Freude über ein Statement von CEO Strauss Zelnick, der bestätigte, dass sich „Die Entwicklung des nächsten Teils der Grant Theft Auto-Reihe“ in vollem Gange befände.

Leak zeigt 90 Videos aus Test-Build von GTA 6

Während Spieleentwickler sich gerne hinter Mutmaßungen verstecken und damit die Gerüchteküche um ihre Spiele befeuern, setzen Hacker gerne alles daran, die kleinsten Krümel zu entdecken und im Internet zu verbreiten. So zeigt ein Leak des bisher unbekannten Hackers teapotuberhacker insgesamt 90 kurze Videos aus Rockstars kommendem Open-World-Titel.

Die Aufnahmen zeigen unter anderem den weiblichen Spielcharakter Lucia, die unter Geiselnahme einen Diner ausraubt und anschließend mit einem Polizeiauto flieht. In einer anderen Szene findet sich der Spielcharakter in einem Nachtclub wieder.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Hacker erpresst Rockstar Games

Neben der veröffentlichten Zip-Datei kündigte der Hacker an, dass die Möglichkeit weiterer Leaks bestünde, wenn sich Rockstar Games nicht bei ihm melde. Diese würden laut teapotuberhacker interne Dokumente wie Verträge und Rechnungen beinhalten.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

„Ich besitze praktisch den gesamten Rockstar-Server“ – teapotuberhacker

Offenbar macht sich der Hacker keine Gedanken über etwaige Rechtsfolgen. Während Rockstar Games nun alle Hände damit zu tun haben wird, das Leck zu stopfen und die Person hinter teapotuberhacker zurückzuverfolgen, wird auf den Erpresser wohl ein saftiges Strafverfahren zukommen.

Ist das durchgesickerte Material echt?

Obwohl das geleakte Material recht glaubwürdig aussieht, wurden dennoch Zweifel an der Echtheit laut. Wie Branchen-Insider Jason Schreier nun via Twitter mitteilte, hätten einige Quellen von Rockstar Games bestätigt, dass es sich dabei tatsächlich um echte Szenen aus dem kommenden „GTA 6“ handeln würde.

„Das Filmmaterial ist natürlich früh und unfertig. Dies ist einer der größten Leaks in der Geschichte der Videospiele und ein Albtraum für Rockstar Games“ urteilt Schreier.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Rockstar Games bannt Hacker

Mittlerweile hat teapotuberhacker seine Drohungen tatsächlich wahr gemacht und weitere Details geleakt. Darunter Quellcodes und eine Liste der in GTA 6 verfügbaren Waffen. Auch Rockstar reagiert und zieht Konsequenzen. Wie der Hacker mitteilt, habe man ihn auf Discord gebannt und auch seinen Social Club Account gesperrt.

Wann erscheint GTA 6?

Es bleibt abzuwarten, wie sich Rockstar Games weiterhin hinsichtlich dieses massiven Lecks verhalten wird und wann die Entwickler den Fans endlich offizielles Material in Form von Trailern oder Screenshots zukommen lassen.

Zumindest geben die geleakten Inhalte einen Aufschluss auf den derzeitigen Entwicklungsstand des Games. Demnach können wir wohl davon ausgehen, dass GTA 6 wahrscheinlich nicht vor 2025 erscheinen wird. Für „GTA“-Spieler*innen heißt es also weiterhin zu warten und sich in Geduld zu üben.