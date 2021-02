Final Fantasy 7 Remake: PS Plus-Version vom kostenlosen PS5-Upgrade ausgeschlossen

„Final Fantasy“-Fans dürfen diese Woche wirklich aufgeregt sein. Square Enix feuert die volle FF7-Kanone ab und kündigt Final Fantasy 7 Remake Intergrade exklusiv für die PS5 sowie zwei Mobile Games an. Zudem bekommen wir Final Fantasy 7 Remake im März sogar gratis bei PS Plus geboten. Da muss es doch einen Haken geben? Nun ja, den gibt es auch …

Final Fantasy 7 Remake kommt zu PS Plus, lässt sich aber nicht zur PS5-Version upgraden

Die Version von „Final Fantasy 7 Remake“, die ihr gratis bei PS Plus bekommt, kann nicht zur PS5-Version aufgestuft werden! Das kostenlose Upgrade gilt nämlich nur für die normale Kaufversion von FF7R auf PS4. Das macht Sony im Kleingedruckten des Line-up-Reveals für PS Plus deutlich.

© SIE

Habt ihr also „Final Fantasy 7 Remake“ ausschließlich durch PS Plus auf eurer Konsole, dann bekommt ihr nicht die PS5-Version namens „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ gratis, sobald sie am 10. Juni 2021 erscheint. Ihr müsstet das Spiel dann wohl oder übel so für die Next-Gen-Konsole kaufen, wenn ihr es mit neuen Grafik-Upgrades, Fotomodus und der Yuffie-Episode zocken wollt.

„Final Fantasy 7 Remake“ bietet eine Neuinterpretation des „FF7“-Klassikers, die in mehreren Teilen erscheinen wird. Der erste Teil konnte bei uns im Test vollends überzeugen und daher raten wir euch, den Titel spätestens dann mal auszuprobieren, wenn er vom 2. März bis zum 5. April gratis bei PS Plus erhältlich ist.