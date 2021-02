Final Fantasy VII: Ever Crisis vereint alle FF7-Spiele in einer Vision – Advent Children das 1. Mal spielbar!

Nachdem wir am heutigen Abend den 1. Teaser-Trailer zu Final Fantasy VII: The First Soldier bestaunen durften und die Fans mit offenen Mündern zurückblieben, da sie auf ein Final Fantasy 7 mit einem Battle-Royale-Setting für den Mobile-Sektor starrten, gibt es parallel zum ersten Shinra-Soldat noch eine weitere Ankündigung, die das „Final Fantasy 7“-Franchise betrifft.

Square Enix hat Final Fantasy VII: Ever Crisis angekündigt. Und es ist kein ganz neues Spiel wie The First Soldier. Viel mehr ist es ein Remake der etwas anderen Art. Hier seht ihr den ersten Teaser-Trailer zum Remake:

Was ist Final Fantasy 7: Ever Crisis?

„Final Fantasy VII: Ever Crisis“ ist ein Remake der „Final Fantasy VII“-Welt, doch anstatt auf die volle Power der PS4 und PS5 zu setzen wie Final Fantasy 7 Remake: Intergrade birgt es den besonderen Chibi-Twist und kommt mit einem Nastolgiefaktor daher.

Es ist laut Square Enix:

„Eine episodische Rückkehr zur FFVII-Welt mit einem nostalgischen, visuellen Twist. Für iOS und Android“.

Es ist also ebenfalls ein Spiel für mobile Endgeräte, aber dieses Mal ein episodisches Story-Game, das die Geschichte von FF7 in neuem Look nacherzählt.

Ähnlich wie in der Pocket Edition von Final Fantasy XV für die Nintendo Switch werden hier also niedrig aufgelöste Grafiken in den Vordergrund gestellt.

Welche Spiele sind im Remake enthalten?

Square Enix plant im Laufe aller Episoden die komplette Geschichte von Final Fantasy 7 nachzuerzählen. Und mit komplett meinen wir auch die komplette Geschichte! Die folgenden Spiele und sogar der CG-Film sollen ein Teil von Ever Crisis werden:

Before Crisis: Final Fantasy VII

Crisis Core: Final Fantasy VII

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII: Advent Children

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

Bemerkenswert! Wenn Square Enix wirklich die Geschichte von Final Fantasy VII: Advent Children in diesem Remake nacherzählt, wäre es das erste Mal, das wir den CG-Film als Videospiel auch wirklich spielen dürfen.

Die Idee wirkt von der Aufmachung her wie ein Zwischenschritt zwischen dem Original aus dem Jahre 1997 und dem Remake aus dem Jahre 2020.

Crisis Core: Final Fantasy VII erhält ebenfalls ein Remake © Square Enix

Wobei sich die narrativen Gameplay-Szenen genauso am Orignal orientieren wie die rundenbasierten Kämpfe. Letztere kommen jedoch mit höherwertigen 3D-Grafiken daher, die wie eine abgespeckte Version aus FF7R wirken – so gut und hochauflösend es eben geht auf mobilen Endgeräten.

„Final Fantasy VII: Ever Crisis“ erscheint weltweit im Jahr 2022 für iOS und Android. Welche Spiele und wie viele Episoden es am Anfang werden, ist noch nicht bekannt.