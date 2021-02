Super Mario-Titel für Nintendo Switch im Angebot, jetzt zuschlagen!

Der beliebte Klempner Mario und „Super Mario Bros.“ feiern dieses Jahr ihr 35. Jubiläum. Passend dazu gibt es aktuell mehrere Titel für die Nintendo Switch im Angebot! Otto, Saturn und MediaMarkt bieten euch Rabatte auf die Abenteuer von Mario, Luigi und weiteren Charakteren.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Erst kürzlich erschienen und mit 51,99 Euro direkt günstiger erhältlich: Mit Super Mario 3D World bringt Nintendo eine Neuauflage des Wii U-Titels auf die Nintendo Switch. Das Jump-’n‘-Run ist deshalb zwar kein neues Spiel, bietet mit dem Zusatzinhalt Bowser’s Fury jedoch auch für Fans ganz neuen Inhalt.

Eure Aufgabe ist es, ins Feenland zu reisen und die Feenprinzessin aus Bowser’s Klauen zu befreien. Dafür stehen euch Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad zur Verfügung, von denen jeder seine eigenen Vorteile einbringen kann. Dank der Superglocke könnt ihr euch im neuen Bonus-Abenteuer in einen riesigen Katzen-Mario verwandeln und den Wutanfällen des Koopa-Königs Paroli bieten. In unserem Testbericht könnt ihr mehr dazu lesen.

© Nintendo

Super Mario 3D All-Stars

Wer sich noch mehr Nostalgie wünscht, kann auf Super Mario 3D All-Stars zurückgreifen. In dem Bundle für 44,99 Euro sind die drei Klassiker Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy enthalten. Neben der HD-Qualität wurde außerdem die Steuerung verbessert.

Egal ob ihr Spiele von damals noch einmal erleben wollt oder bei dieser Gelegenheit die klassischen Titel nachholen möchtet, Fans von Mario werden ihren Spaß an der Collection haben, die obendrein noch die passenden Soundtracks enthält. Schnell sein lohnt sich hier! Denn die Collection ist zeitlich limitiert und wird nach dem 31. März 2021 nicht mehr zum Verkauf angeboten. Wer sie nicht verpassen möchte, sollte also zuschlagen.

© Nintendo

New Super Mario Bros. U Deluxe

Ebenfalls ein Wii U-Port, deshalb aber nicht weniger spaßig, ist New Super Mario Bros. U Deluxe. Im Angebot kostet der Titel aktuell 49,91 Euro. In bester Mario-Manier liegt es an euch, das Pilzkönigreich zu retten. Denn Bowser und seine Komplizen haben die Helden an den Rand der Welt katapultiert und sich das Schloss von Peach unter den Nagel gerissen.

Spielbar sind neben Mario, Luigi und Toad auch Mopsie und Toadette, die sich durch eine Superkrone zu Peachette verwandeln kann. In der Version für die Nintendo Switch ist ebenfalls New Super Luigi U enthalten. Ein weiterer Klassiker, den Neulinge jetzt auch auf der neuesten Konsole nachholen können.

© Nintendo

Euch ist mehr nach rasanten Rennen oder frischem Wind zumute?

Kein Problem! Denn neben den vorgestellten Titeln gibt es noch weitere Abenteuer mit Mario und seinen Freunden, die ihr auch mit anderen zusammen spielen könnt. Für echte Fans ist zudem eine Nintendo Switch in der limitierten Mario Red & Blue Edition erhältlich.