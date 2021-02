Final Fantasy VII: The First Soldier – 1. Teaser-Trailer enttäuscht Fans

Erst kürzlich berichteten wir von Final Fantasy 7: The First Soldier und Final Fantasy 7: Ever Crisis, dessen Markennamen Square Enix beim Patentamt angemeldet hat. Nun ist es raus: sie produzieren tatsächlich zwei neue FF7-Spiele.

Hier seht ihr den offiziellen und allerersten Teaser-Trailer zu einem ganz neuen FF7-Game: „Final Fantasy VII: The First Soldier“:

Was ist Final Fantasy VII: The First Soldier?

„Final Fantasy VII: The First Soldier“ spielt inhaltlich 30 Jahre vor den Ereignissen in „Final Fantasy VII“. Wir spielen also nicht mit Cloud als Hauptfigur, aber auch nicht mit Zack, Sephiroth, Angeal oder Genesis.

Alles dreht sich um das geheimnisvolle Soldier Project, das sogenannte Project:0, das beim Shinra-Konzern natürlich unter strengster Geheimhaltung durchgeführt wird.

Das Ziel ist es, die militärische Stärke der Shinra Corp. zu steigern. Sie erschaffen Supersoldaten und wo das am Ende hinführt, wissen wir natürlich, wenn wir an Sephiroth oder Cloud aus dem Hauptspiel denken. Doch wir durchleben inhaltlich diese Anfänge selbst und zwar als einzigartiger Charakter. Ihr selbst stürzt euch in ein Battle Royale!

Ja, „Final Fantasy VII: The First Soldier“ ist ein Battle-Royale-Spiel im Stile von PUBG und es könnte enttäuschender nicht sein. Wie viel Story hier am Ende verbaut sein wird, bleibt also abzuwarten. Wahrscheinlich dient die „Final Fantasy 7“-Marke nur als grobes Gerüst für den BR-Titel.

Wie wird das Gameplay? Im Spiel selbst schießt ihr mit regulären Waffen und magischen Fähigkeiten in und um Midgar. Sogar die mächtigen Beschwörungen können gerufen werden.

Da einige Teile des Trailers auch Kämpfe gegen normale NPCs zeigen, werden wir sehen und abwarten müssen, wie der Multiplayer im Detail abläuft und ob es überhaupt so etwas wie einen Singleplayer-Ansatz gibt. Letzteres ist jedoch eher unwahrscheinlich bei einem Spiel im Battle-Royale-Genre. Square Enix erklärt bereits, dass ihr der „1. Soldat werden könntet, wenn ihr die Rangleiter erklimmt“.

Das Feedback unter dem Announcement-Trailer könnte schlechter nicht sein und die Fans fürchten, dass „diese Entscheidung der Marke schaden könnte“, weil die IP sich einfach nicht für ein Battle Royale eignet.

Wann ist der Release? Das neue „Final Fantasy VII: The First Soldier“ erscheint noch in 2021 für iOS und Android.