Final Fantasy 7: Was könnte Ever Crisis und The First Soldier bedeuten? – neue Marken

Es bewegt sich etwas im Kosmos von Final Fantasy 7 Remake. Und wir meinen nicht Observatorium von Cosmo Canyon. Viel mehr tut sich etwas an der Markenfront, an der Square Enix aktuell kämpft. Das Unternehmen hat jüngst neue Marken zum Franchise angemeldet, die starke Hinweise auf ihr weiteres Vorgehen liefern.

Was genau ist passiert? Es wurde jüngst bekannt, dass Square Enix die Marken Ever Crisis und The First Soldier angemeldet hat. Außerdem ist ein Teil des neuen Patents ein Logo der Shinra Electric Power Company.

Was hat es mit Ever Crisis und Final Fantasy 7 auf sich?

Wenn wir den Namen Ever Crisis hören, müssen wir unweigerlich an Final Fantasy 7: Crisis Core (2007) denken. Ein Spiel, das zum FF7-Franchise gehört und die Geschichte vor dem eigentlichen Hauptspiel aus der Perspektive von Zack Fair erzählt.

Final Fantasy VII Remake: Update 1.01 ist da, was ist neu?

Zack ist heute bei den Fans überaus beliebt und Crisis Core mittlerweile in die Jahre gekommen. Abgesehen von der Tatsache, dass der Titel nie für eine andere Plattform erschien, wäre eine Art Remake des Spiels wünschenswert und sicherlich auch nicht ganz unwahrscheinlich.

Immerhin spielt Zack in „Final Fantasy 7: Remake“ im Hintergrund eine nicht minder wichtige Rolle als im Hauptspiel, wobei es hier sogar noch einen besonderen Twist gibt, den wir aus Spoiler-Gründen nicht nennen. FF7R legt jedoch nahe, dass wir in Zukunft noch mehr von Zack zu Gesicht bekommen könnten. Vielleicht also sogar noch mehr als im Hauptspiel? Das ist aufgrund der Freiheit im Storytelling des Remakes sehr wahrscheinlich.

Ein „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ könnte sogar ein Spin-off sein, das ein paar Geschichten mit Zack bereithält, es muss nicht mal zwangsweise ein Remake von Crisis Core sein. Doch das sind aktuell nur Spekulationen unsererseits. Immerhin ist ein Remake von Crisis Core schon seit längerer Zeit im Gespräch unter den Fans.

Die Turks im Animationsfilm Final Fantasy VII: Advent Children © Square Enix

Alternativ könnte sich Ever Crisis auch auf „Before Crisis: Final Fantasy VII“ (2004) beziehen oder mit dem Spiel in Verbindung stehen. Before Crisis (Mobile-Game) drehte sich voll und ganz um die Shinra-Spezialeinheit Turks. Auch hier gibt es beliebte Charaktere wie Reno, Rude oder Cissnei, von denen die Fans nicht genug bekommen können. Es würde ebenfalls Sinn ergeben, hier ein paar tiefere Einsichten zu erhalten, abseits von Final Fantasy 7 Remake: Part 2.

Was bedeutet The First Soldier in FF7-Universum?

SOLDAT (im Englischen SOLDIER) ist eine Elite-Kampftruppe der Shinra Electric Power Company, die ihre Stärke nicht zuletzt aus Mako bezieht, der Energie des Planeten selbst. Das spiegelt sich unter anderem in den grünen Augen wider, die alle Mitglieder der Kampftruppe durch das Mako bekommen.

Zu dieser Elite-Truppe gehörten einst Cloud Strife und Zack Fair vor „Final Fantasy 7“ an. Im Hauptspiel ist Cloud ein ehemaliger SOLDAT, also bereits aus der Kampftruppe ausgetreten, da er nicht mehr für Shinra arbeitet – genauso wie Zack, den wir allerdings nur in Rückblenden zu Gesicht bekommen. Beide erlitten einen Schicksalsschlag, der dafür sorgte, dass die Hauptfiguren getrennte Wege mit dem Konzernen gingen. Diesen Handlungsstrang sehen wir ausführlicher in FF7: Crisis Core und gekürzt in FF7.

Wie wir also dank der Hauptgeschichte und „Final Fantasy 7: Crisis Core wissen, ist Sephiroth der erste SOLDAT gewesen, der als solcher betitelt wurde. Es ist gut möglich, dass uns hier ein weiteres Spin-off erwartet, das voll und ganz Sephiroth folgt und seine Hintergründe näher beleuchtet.

Insbesondere Remake-Neueinsteiger müssen hier aktuell viel rätseln, da nicht sonderlich viel Zeit aufgewendet wurden, um den Charakter im 1. Remake-Teil zu beleuchten. Das könnte sich mit einem Spin-off radikal ändern.

Sephiroth in FF7R © Square Enix

Ever Crisis und The First Soldier nicht unbedingt ein Videospiel

In beiden Fällen könnte es auch sein, dass wir ein anderes Medium zu Gesicht bekommen. So könnte „Final Fantasy 7: The First Soldier“ genauso wie „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ zum Beispiel ein Animationsfilm oder vielleicht sogar ein Anime sein. Möglich ist hier vieles.

Da Square Enix in der Vergangenheit schon häufiger auf CG-Filme wie mit Kingsglaive: Final Fantasy XV gesetzt hat, wäre dies jedoch der erste Gedanke.

Und schlussendlich noch einmal die Brücke zum angemeldeten Shinra-Logo. In beiden Spin-off-Titeln würde der Konzern einen großen Platz in der Geschichte spielen. Da liegt es nur nahe, hier noch einmal für entsprechendes, neues Material zu sorgen.

Wir sind gespannt und warten auf die offizielle Ankündigung von „Final Fantasy 7: The First Soldier“ und „Final Fantasy 7: Ever Crisis“, wenn es denn je dazu kommen wird.