Crisis Core Final Fantasy 7 erhält Remastered-Version für Current-Gen

Zack Fair in FF7: Crisis Core © Square Enix

Seit 2007, also seit mehr als 15 Jahren, können wir die Abenteuer mit Zack Fair in Crisis Core: Final Fantasy 7 erleben – und zwar auf der PSP. Seither gab es keinen Re-Release für andere Plattformen. Zum Leidwesen der Fans.

Doch das wird sich jetzt ändern. Frei nach dem Motto, lieber spät als nie, hat Square Enix es endlich geschafft, Crisis Core auf eine andere Plattform zu portieren. Oder sollten wir besser sagen, in die aktuelle Zeit zu transportieren?

Denn „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ ist kein 1-zu-1-Port und erscheint im Winter 2022 für den PC, die Nintendo Switch, die Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5. Seht euch hier den Ankündigungstrailer zum Spiel an.

Was ist Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion?

Falls ihr jetzt denkt, es handelt sich hierbei doch bestimmt um einen simplen Port, dann irrt ihr euch gewaltig. Tatsächlich hat das Spiel einige Upgrades spendiert bekommen.

So verspricht Square Enix eine verbesserte Grafik mit HD-Texturen. Außerdem wurden „alle 3D-Modelle im Spiel verbessert“.

Obendrein wurde die Musik neuartig zum Leben erweckt, während es scheinbar weitere Ansatzpunkte zur Verbesserung gab. Es ist die Rede von einem schöneren und zugänglicheren Crisis Core, das angeblich „über einen simplen HD-Remaster“ hinausgehen soll.

Freut ihr euch darüber, dass Crisis Core zurückkommt? Oder zockt ihr es lieber noch einmal auf der PSP? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns darüber!

An anderer Stelle wurde der First-Look-Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth präsentiert. Der Trailer gibt einen ersten Eindruck vom zweiten Remake-Teil, der jetzt allerdings Rebirth lautet.

Parallel wird übrigens an einer „Final Fantasy 7“-Chibi-Version gearbeitet. Final Fantasy VII: Ever Crisis soll alle Teile in niedlicher Adaption zusammenführen. Das Game zielt auf den mobilen Markt ab und enthält Gatcha-Elemente, die wie Lootboxen auf Glücksspiel setzen.

