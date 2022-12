Achtung, es folgen Spoiler: In insgesamt zehn Kapiteln müsst ihr euch in Crisis Core Final Fantasy VII Reunion mit Protagonist Zack starten. Ehe ihr euch dem finalen Bossgegner entgegenstellen könnt, müsst ihr jedoch 7 besondere Objekte finden, die Göttinnen-Materia. Wir verraten euch, wo ihr sie findet.

Die Göttinnen-Materia sind auf zwei Areale verteilt

Im 10. Kapitel gelangt ihr zum Abgrund der Entscheidung, dem Hauptareal eines verzweigten Tunnelsystems. Es gibt mehrere mögliche Wege, die ihr einschlagen könnt. Die sieben Göttinnen-Materia müsst ihr zum Portal des Abschieds bringen und dort in eine spezielle Vorrichtung einsetzen.

Sobald ihr das getan habt, öffnet sich ein Tor, welches euch den Weg zu Genesis, dem Endboss von „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“, freigibt. Doch zunächst müsst ihr natürlich die sieben Materia finden und glücklicherweise sind im Abgrund der Entscheidungen schon vier davon platziert.

Die erste Göttinnen-Materia, die Licht-Materia, könnt ihr auch nicht übersehen. Um die noch verbleibenden Objekte zu erlangen, müsst ihr eigentlich nur ein bisschen in der Höhle herumlaufen und gut auf mögliche Durchgänge achten. So sammelt ihr letztendlich auch die übrigen drei Materia ein.

Hierbei handelt es sich um die Erd-Materia, die ihr am anderen Ende der Höhle links findet. Quasi nur einen Katzensprung entfernt ist die Himmels-Materia. Die Stern-Materia findet ihr, wenn ihr auf eurem Weg zum Portal des Abschieds. Die genauen Positionen haben wir auf der Karte für euch markiert.

Bei den vier roten Punkten findet ihr die ersten vier Göttinnen-Materia © Square Enix/Square Enix

Sobald ihr die vier Göttinnen-Materia eingesammelt habt, könnt ihr euch auf den Weg ins nächste Areal machen, das direkt an den Abgrund der Entscheidung angrenzt. Folgt hierfür einfach nur dem Weg, der auf dem unteren Teil der Karte zu sehen ist. Diese weitere Höhle heißt der See des Vergessens und dort findet ihr die letzten noch verbleibenden Sammelobjekte entdecken könnt.

Wenn ihr euch in der Höhle umschaut, werdet ihr über drei Kisten stolpern. Da diese jedoch teils gemein platziert sind, könnt ihr schnell mal an ihnen vorbeilaufen. Vom Eingangs aus rechts befindet sich die Lebens-Materia, wenn ihr euch vom Eingang aus links haltet, könnt ihr euch die Daseins-Materia schnappen. Die letzte im Bunde, die Sabbat-Materia, ist am anderen Ende der Höhle in der rechten Ecke.

Beim See des Vergessens sind drei Göttinnen-Materia… © Square Enix/Square Enix … und zwar genau bei diesen drei Punkten! © Square Enix/Square Enix

Da ihr nun alle sieben Göttinnen-Materia eingesammelt habt, könnt ihr euch auf den Weg zum Portal des Abschieds machen und das Tor öffnen. Der Weg zum Endboss steht von „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ euch endlich offen! Alternativ könnt ihr euch in den Höhlen noch nach Schätzen umschauen.